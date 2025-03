Xiaomi 15 e Watch S4 insieme? Sì, e con oltre 150€ di sconto

Se siete alla ricerca di un’offerta vantaggiosa che combina tecnologia di punta e design elegante, non potete perdere l’occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. A partire da questa mezzanotte, l’azienda propone uno sconto di oltre 150€ sull’acquisto del nuovo Xiaomi 15, che viene venduto al prezzo di 999€ con in regalo l’innovativo Xiaomi Watch S4. Un’opportunità che unisce due dispositivi d’eccellenza per coloro che desiderano un’esperienza tecnologica completa.

Xiaomi 15 + Watch S4, chi dovrebbe acquistarli?

Il Xiaomi 15 è equipaggiato con un sistema fotografico di qualità grazie alle lenti Leica Summilux e al teleobiettivo flottante Leica da 60mm. La fotocamera principale, con il suo sensore Light Fusion 900, garantisce immagini straordinarie a qualsiasi distanza grazie alla tripla lunghezza focale. Questo smartphone non è solo una macchina fotografica: grazie alle funzionalità AI avanzate supportate da Xiaomi HyperAI e HyperOS 2, sarà il vostro assistente ideale per generare testi, prendere appunti, creare riassunti e addirittura eliminare oggetti indesiderati dalle foto, rendendo ogni attività quotidiana più semplice e veloce.

Per quanto riguarda le prestazioni, lo Xiaomi 15 è equipaggiato con il potente Snapdragon 8 Elite Mobile Platform con processo da 3nm, che assicura un’esperienza di utilizzo ottimale e con consumi energetici inferiori rispetto alla generazione precedente. Il dispositivo presenta inoltre un display AMOLED da 6,73 pollici, in grado di raggiungere una luminosità di 3.200 nits, per un’esperienza visiva senza pari anche sotto la luce diretta del sole. Con una batteria da 5.410 mAh e la ricarica ultra veloce Xiaomi HyperCharge da 90W, il vostro Xiaomi 15 sarà sempre pronto all'uso, garantendo anche un’autonomia senza precedenti.

Acquistando il Xiaomi Watch S4 insieme allo Xiaomi 15, potrete sfruttare tutte le potenzialità di uno smartwatch premium. Il Watch S4 vanta un display AMOLED da 1,43’’ con una risoluzione di 466 x 466 pixel, che rende ogni informazione visualizzata chiara e fluida. Il design elegante con corona rotante e il materiale metallico di alta qualità del telaio lo rendono non solo un dispositivo funzionale, ma anche un accessorio alla moda. Con una batteria che dura fino a 15 giorni e il monitoraggio completo del benessere, tra cui la frequenza cardiaca, il livello di SpO2 e lo stress, il Watch S4 è il compagno ideale per chi desidera prendersi cura di sé con stile.

Vedi offerta su Amazon