Gli Xiaomi 15 sono in arrivo! Puoi già ottenere fino a 200€ di coupon e punti Mi extra

Xiaomi è pronta a lanciare la nuova serie Xiaomi 15 e le opportunità di risparmio sono già a portata di mano. Gli appassionati del marchio e i nuovi utenti possono infatti accedere a una serie di vantaggi esclusivi, tra cui fino a 200€ in coupon e punti Mi extra. L'evento di lancio si terrà il 2 marzo alle ore 14:00 e si svolgerà completamente online. Gli utenti che desiderano approfittare delle offerte devono registrarsi sulla pagina dedicata e seguire l'evento in diretta streaming.

Vedi offerta su Xiaomi

Evento di lancio Xiaomi marzo 2025, perché seguirlo?

Per partecipare all'evento e ottenere i vantaggi, gli utenti possono scegliere una delle due opzioni proposte sulla pagina dedicata all'iniziativa. La prima opzione è "Prenota", che consente ai partecipanti di ricevere un buono promozionale per l'acquisto dei nuovi smartphone Xiaomi. Il coupon sarà visibile nell'account Xiaomi e potrà essere utilizzato esclusivamente durante la prima vendita ufficiale dei prodotti, che avverrà nel mese di marzo. In alternativa, gli utenti possono scegliere "Iscriviti", con la quale otterranno Mi Points accreditati direttamente sul loro account Xiaomi.

L'evento sarà trasmesso online attraverso il sito web ufficiale di Xiaomi e l'app Xiaomi. Entrambi i canali offriranno la stessa esperienza di partecipazione, permettendo agli utenti di interagire e ottenere tutte le informazioni necessarie riguardo al lancio dei nuovi Xiaomi 15. Indipendentemente dal canale scelto, i partecipanti potranno vivere l'evento in diretta, scoprendo tutte le novità sui nuovi prodotti e avendo l'opportunità di accedere a promozioni esclusive.

Con l'arrivo della nuova serie Xiaomi 15, Xiaomi offre agli utenti un’occasione imperdibile per risparmiare su prodotti di qualità. Partecipare all'evento del 2 marzo e registrarsi per ottenere coupon e Mi Points significa non solo essere tra i primi a scoprire i nuovi dispositivi, ma anche beneficiare di vantaggi esclusivi che permetteranno di acquistare i prodotti con un risparmio significativo. Per non perdere questa opportunità, basta registrarsi sulla pagina ufficiale dell’evento e prepararsi a vivere l’esperienza di lancio più attesa dell'anno.

Vedi offerta su Xiaomi