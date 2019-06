Xiaomi: Always On Display in arrivo su tutti gli smartphone OLED

La funzione Always On Display introdotta su Xiaomi Mi 9 sarà disponibile su tutti gli smartphone del marchio che integrano un display OLED. Arriverà anche la possibilità di visualizzare due fusi orari differenti.

Dopo avere introdotto la funzione Always On Display per la prima volta sul top di gamma Mi 9, Xiaomi ha lavorato molto per apportare miglioramenti. Con un post su Weibo, il CEO Lei Jun ha dichiarato che la funzione sarà estesa a tutti quei dispositivi del marchio che sono dotati di display OLED.

Nella lista degli smartphone che riceveranno l’opzione c’è anche il Mi Note 2 del 2016 così come Mi 8 e Mi Mix 3. Al momento, la feature è limitata alla versione di sviluppo della MIUI 10 – l’interfaccia grafica con cui Xiaomi personalizza il sistema operativo Android – ma sarà disponibile nelle prossime settimane quando verrà rilasciata la versione stabile.

Il post ha rivelato anche altri dettagli sulle novità in arrivo. Xiaomi è al lavoro per mettere a punto il Dual Clock su Always On Display. In pratica si tratta della possibilità di mostrare due fusi orari diversi sullo schermo. Una possibilità che è molto comoda quando ci si trova all’estero. Anche questo miglioramento sarà disponibile per tutti gli smartphone Xiaomi che hanno un display realizzato con tecnologia OLED.

Non sappiamo se la prossima versione della MIUI apporterà altre importanti novità sui dispositivi dell’azienda guidata da Lei Jun. Ne sapremo di più quando l’aggiornamento verrà rilasciato. La funzione comunque sarà disponibile anche su Mi 9T, lo smartphone che Xiaomi presenterà il prossimo 12 giugno a Milano, che dovrebbe integrare un display AMOLED proprio come Redmi K20 di cui dovrebbe essere la versione internazionale.