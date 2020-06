Xiaomi annuncia il primo mouse con supporto al riconoscimento vocale

Xiaomi ha presentato alcuni nuovi prodotti equipaggiati con l’assistente vocale proprietario XiaoAI integrato. Tra questi troviamo un mouse Xiaomi molto particolare, in quanto dotato appunto di riconoscimento vocale. Il prodotto sarà disponibile tramite crowdfunding in Cina sul sito web della società al prezzo di 129 yuan, appena 17 euro al cambio, mentre per la vendita ufficiale raggiungere i 149 yuan pari dunque a 19 euro.

Tra le caratteristiche principali troviamo la presenza di un’interfaccia USB di tipo C ed è alimentato da una batteria integrata da 750 mAh che secondo l’azienda sarà in grado di offrire fino a 30 giorni di utilizzo e 180 giorni in standby.

Il nuovo mouse Xiaomi segna l’ingresso anche nel mercato dei prodotti destinati ad un uso d’ufficio o domestico in accoppiata ad un computer a poter contare sull’integrazione con l’assistente vocale, in grado di supportare l’utente in molteplici attività. Il mouse può essere utilizzato sia tramite Bluetooth che tramite ingresso USB e può essere collegato contemporaneamente anche a due diversi PC, semplicemente premendo il tasto sinistro e desto per circa tre secondi.

Questo particolare prodotto supporta diversi comandi vocali, sarà dunque possibile chiedergli di effettuare alcun operazioni come “Apri Word” oppure “Spegni il computer” o “metti il PC in standby”. Non è tutto, perché sarà anche possibile attivare l’input vocale, consentendo a coloro che sono impossibilitati a scrivere o che vogliono improntare un testo più rapidamente di dettare direttamente il contenuto esclusivamente tramite l’utilizzo della propria voce. Al momento, questa funzione è disponibile sollo in lingua inglese, giapponese e coreana.

Infine, come tanti altri prodotti smart dell’azienda con sede nel distretto di Haidian (Pechino), anche il mouse sarà gestibile tramite l’App “Mi Home”.