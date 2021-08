Xiaomi annuncia un evento a settembre, cosa aspettarsi?

A circa un mese di distanza dall’ultimo evento tenutosi in esclusiva per il mercato cinese, Xiaomi si appresa a dare nuovamente spettacolo. Segnatevi la data sul calendario, il 15 settembre sarà il giorno del brand cinese e ci aspettiamo alcune succulente novità.

Il produttore di smartphone cinese Xiaomi sembra inarrestabile, la velocità con cui presenta nuovi prodotti sul mercato è travolgente e non accenna a diminuire. Il brand capitanato da Lei Jun vuole che non prendiate impegni per il prossimo 15 settembre, giorno in cui annuncerà “alcuni nuovi prodotti molto eccitanti“.

Il nuovo evento si terrà quindi a circa un mese di distanza dall’annuncio ufficiale per il mercato cinese del nuovo top di gamma Xiaomi MIX 4 e dei due attesissimi tablet che puntano a conquistare per via del loro ottimo rapporto qualità/prezzo, Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro.

È dunque molto probabile che durante lo streaming venga annunciata la disponibilità ufficiale degli ultimi prodotti anche per il mercato globale oppure potrebbero essere svelati dei prodotti inediti.

A settembre dello scorso anno, il brand ha annunciato in via ufficiale Xiaomi Mi 10T, non sarebbe dunque strano se fosse arrivata l’ora della nuova generazione di smartphone che per ora chiameremo Xiaomi Mi 11T in attesa di notizie più certe.

Mentre lo Xiaomi Mi 10T montava un display LCD a 144Hz lo scorso anno, sembra che Xiaomi voglia passare ad uno schermo OLED a 120Hz per il Mi 11T. Una recente indiscrezione sulle specifiche suggerisce anche che il Mi 11T sarà dotato di un chip MediaTek e di una fotocamera posteriore da 64MP sul retro accompagnata da altre due lenti. Dovrebbe essere annunciato anche Mi 11T Pro, ma le sue specifiche non sono ancora trapelate.

Il livestream inizierà ufficialmente alle 8:00PM GMT+8 (le 14:00 ora italiana) di mercoledì 15 settembre e durerà circa 70 minuti secondo quanto comunicato da Xiaomi stessa.