Xiaomi, ecco il microonde smart a meno di 60 euro

Cresce sempre di più l'ecosistema della società Xiaomi. Tanti I dispositivi progettati, dagli smartphone ai dispositivi smart. Arriva adesso il nuovo forno a microonde del sub-brand Mijia con wifi e comandi vocali.

É stato lanciato ufficialmente nella giornata odierna il nuovo prodotto del sub-brand di Xiaomi: il microonde con app e controlli vocali “ Microwave oven Mijia”.

Xiaomi continua ininterrottamente ad allargare il suo ecosistema di prodotti, non solo smartphone ma anche progettazione di articoli per la domotica o smart devices per un pubblico davvero vasto.

Parliamo infatti di un forno a microonde dotato di connettività wifi ( 2.4 GHz) e supporto per comandi vocali. Grazie all’ app rilasciata dall’azienda cinese è possibile utilizzare e controllare il device dal proprio smartphone: si potrà quindi impostare direttamente le funzioni o scegliere ricette dal web ( oltre alla gestione delle impostazioni tramite comandi vocali).

Il forno mostra un design del tutto minimalista: offre una capacità di 20 litri con 26 modalità di funzionamento tra cui le comuni funzioni come riscaldamento rapido, scongelamento, sterilizzazione, alcune ricette già pre-configurate nel dispositivo, ed infine nove modalità che l’utente potrà impostare in base alle proprie esigenze. Il tutto da gestire tramite i due pulsanti posizionati in prossimità del piccolo display (che evidenzia le impostazioni scelte), oltre a due manopole con le quali regolare tempo e potenza. Il dispositivo utilizza un magnetron Toshiba da 700W con una frequenza delle microonde da 2.450 Mhz.

Si tratta di un prodotto da considerare del tutto in linea con stile e design propri di Xiaomi, che punta ad offrire ottime funzionalità ma ad un prezzo contenuto. Sarà infatti venduto a 399 yuan ( circa 52 euro), a partire dal primo agosto.