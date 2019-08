Xiaomi: ecco la cuccia smart per cani e gatti

Il nuovo prodotto Xiaomi è una cuccia smart pensata per cani e gatti in grado di adattare la temperatura interna, di monitorare i movimenti e il sonno dell'animale.

Xiaomi non dimentica proprio nessuno, nemmeno i nostri amici a quattro zampe. Moestar Spaceship Smart Pet Nest è la cuccia smart pensata per cani e gatti. Le dimensioni la rendono adatta ad animali di piccole dimensioni. Il produttore, infatti, ne raccomanda l’uso per i gatti di peso inferiore agli 8 Kg e ai cani con un peso che non superi i 4 Kg.

Il design è particolare ricordando quello di una navicella spaziale. La cuccia è dotata di due fori – di diametro di 19 cm – che fungono da ingresso e uscita per l’animale che non sarà costretto a girarsi all’interno della cuccia per dover uscire. Come si evince anche dal nome, il nuovo accessorio della casa cinese è dotato di funzionalità smart.

La cuccia, infatti, è dotata di un sensore ambientale in grado di controllare la temperatura interna raffreddandola o riscaldandola. In pratica, la temperatura viene regolata al variare di quella ambientale. Le funzionalità smart non si esauriscono qui. È presente una funzione che registra e monitora con precisione le attività dell’animale e i dati del sonno in tempo reale che possono essere visualizzati tramite l’apposita applicazione Moestar. L’app, infine, consente al proprietario di modificare il colore della luce interna.

Realizzata grazie alla solita attività di crowdfunding, Moester Spacechip Smart Pet Nest sarà disponibile a partire dal 29 settembre al prezzo di 399 yuan (circa 51 euro). Come sempre, la commercializzazione è riservata al mercato cinese ed è difficile che un prodotto simile venga commercializzato anche nel nostro Paese.