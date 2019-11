Xiaomi, in test la modalità Sunlight su MIUI 11

Xiaomi sta introducendo tutta una serie di novità sulla nuova versione dell’interfaccia grafica MIUI 11. I colleghi di XDA-Developers hanno scoperto che il produttore cinese sta testando la modalità Sunlight sull’ultima build della UI per Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro in Europa). Lo scopo di questa nuova funzione è quella di portare al massimo la luminosità del display quando questo è esposto alla luce diretta del sole. In questo modo, si garantirebbe una buona visibilità anche in condizioni di luce ambientale molto elevata.

In realtà, la novità sarebbe che la modalità Sunlight regola la luminosità dello schermo quando la luminosità automatica è disattivata. A differenza di quest’ultima che – se attiva – decide in qualsiasi condizione a che livello impostare la luminosità, la nuova funzione non entra sempre in azione ma solo in caso di forte luminosità e in assenza di regolazione automatica. XDA sottolinea che la modalità si attiva quando l’illuminazione ambientale supera i 12.000 lux per più di 5 secondi aumentando presumibilmente al massimo la luminosità dello schermo.

Quando l’illuminazione ambientale scende sotto i 12.000 lux per 2 secondi, la luminosità del display viene ripristinata al valore impostato in precedenza. Insomma, potrebbe essere una funzionalità interessante per coloro che – di solito – non attivano la regolazione automatica della luminosità del display e si trovano a doverla regolare manualmente in caso di luce diretta del sole.

A quanto pare, la modalità Sunlight utilizza solamente il sensore di luce ambientale, il che vuol dire che potrebbe essere disponibile su tutti gli smartphone che si aggiorneranno alla MIUI 11.