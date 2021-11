Xiaomi Loop LiquidCool: così si raffreddano gli smartphone del futuro

Annuncio a sorpresa da parte di Xiaomi: nella giornata di oggi, il colosso tecnologico cinese ha presentato al pubblico la sua ultima innovazione in fatto di smartphone. La tecnologia in questione si chiama Xiaomi Loop LiquidCool ed è un sistema di dissipazione del calore mai visto prima. Ma andiamo a vedere come funziona.

Per prima cosa, gli ingegneri di Xiaomi si sono ispirati alle soluzioni di raffreddamento utilizzate nell’industria aerospaziale, ed è per questo che Loop LiquidCool risulta così diverso rispetto ai sistemi VC tradizionali (a liquido con camera di vapore).

In particolare, Xiaomi Loop LiquidCool funziona grazie a vari moduli posizionati in “loop”, appunto, cioè in cerchio: abbiamo un evaporatore, un condensatore, una camera di ricarica, tubi del gas caldo e del liquido freddo. Quando lo smartphone è soggetto a un carico di lavoro pesante, la temperatura aumenta e l’agente refrigerante all’interno dell’evaporatore si trasforma in gas caldo (evapora). Tale gas si sposta verso il condensatore e torna così nuovamente allo stato liquido (si condensa). Il liquido, a sua volta, passa in un canale dedicato e finisce nella camera di ricarica. La camera di ricarica, infine, riempie l’evaporatore, e così il ciclo si ripete all’infinito.

Per rendere ancora più efficiente Xiaomi Loop LiquidCool è stato necessario inserire una valvola Tesla nella camera di ricarica e nell’evaporatore; il rischio, infatti, era quello che il sistema si ostruisse, ma in questo modo ai gas caldi viene garantito lo spostamento in un’unica direzione.

L’azienda prevede di integrare questa tecnologia nei suoi nuovi prodotti a partire dal secondo semestre del 2022. Per ora, Xiaomi Loop LiquidCool è stata testata solo su un MIX 4: durante le sessioni di gioco a Genshin Impact – 30 minuti a 60 fps –, la temperatura del dispositivo si è sempre mantenuta al di sotto dei 47.7 °C.