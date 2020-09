Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro escono allo scoperto: ecco la scheda tecnica

Xiaomi alzerà il sipario sulla famiglia Mi 10T tra due giorni, il 30 settembre. La serie dovrebbe comporsi di tre smartphone. Al modello base si aggiungerebbero le varianti Pro e Lite. Oggi, grazie a una corposa fuga di notizie ad opera del leaker Sudhanshu, siamo in grado di ricostruire la scheda tecnica dei nuovi prodotti dell’azienda di Lei Jun, in particolar modo di Mi 10T e Mi 10T Pro.

Secondo quanto riportato dalla fonte, i due modelli condividerebbero gran parte della scheda tecnica fatta eccezione per il comparto fotografico e per i tagli di memoria disponibili. Andiamo per ordine. Mi 10T e Mi 10T Pro potrebbero essere dei top di gamma (probabilmente più economici) grazie alla presenza dello Snapdragon 865 di Qualcomm abbinato a 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna, che toccherebbe 256 Gigabyte nel modello Pro.

Mi 10T and Mi 10T Pro full specs sheet with additional renders 🙂 pic.twitter.com/ixEJRuOYrz — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) September 27, 2020

La parte frontale sarebbe dominata da un pannello IPS LCD da 6,67 pollici caratterizzato da una frequenza di aggiornamento a 144 Hz e risoluzione Full-HD+. Sullo schermo troverebbe posto la fotocamera anteriore da 20 Megapixel, all’interno di un foro. Qualche differenza invece la ritroviamo sul comparto fotografico posteriore. Mi 10T integrerebbe una fotocamera da 64 Megapixel che – in Mi 10T Pro – lascia spazio a una da 108 Megapixel con stabilizzazione ottica. In entrambi i casi, il sensore principale sarebbe abbinato a un grandangolare da 13 Megapixel e un ultimo da 5 Megapixel per gli scatti macro.

Sotto la scocca, una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Identiche anche le dimensioni: 165,1 x 76,4 x 9,33mm per un peso di 218 grammi. Insomma, il quadro è ormai completo manca solo l’ufficialità.

Come abbiamo avuto modo di ribadire in altre occasioni, Xiaomi dovrebbe annunciare anche Mi 10T Lite che dovrebbe corrispondere al tanto discusso smartphone 5G il cui prezzo va a inserirsi nella fascia dei 200-300 euro.