Xiaomi Mi 11 5G finalmente disponibile: sconti fino a 150 euro, regali e trade-in

Vi abbiamo già presentato nelle scorse settimane il nuovo top di gamma della casa cinese, lo Xiaomi Mi 11 5G. Ora lo smartphone è finalmente disponibile all’acquisto in Italia e Xiaomi ha preparato per tutti gli interessati una serie di bellissime sorprese.

Oltre a poter contare su iniziative di trade-in del vecchio smartphone e ai Mi Watch messi a disposizione come regalo, Xiaomi ha previsto importanti sconti per i primi a fiondarsi all’acquisto!

Xiaomi Mi 11 5G, smartphone che ci ha convinti sin dal momento del suo arrivo, è finalmente disponibile all’acquisto anche sul territorio italiano. Acquistabile in due diverse colorazioni a scelta, Midnight Grey e Horizon Blue, viene proposto dal brand ad un prezzo di 799,00 euro per la versione 8GB+128GB e 899,00 per la variante da 8GB+256GB.

Non è però tutto, Xiaomi ha pensato di organizzare per l’arrivo nel Belpaese anche una serie di promozioni ed iniziative che cercheranno di invogliarvi all’acquisto del validissimo smartphone e degli altri prodotti della casa.

Fino al 7 marzo sarà infatti possibile acquistare Xiaomi Mi 11 5G presso i Mi Store Italia sia fisici che online con un secondo prodotto a propria scelta tra Mi Compact Projector, Mi TV 4S 43” o Mi Watch pagando in aggiunta al prezzo dello smartphone solo il valore dell’IVA del secondo prodotto.

Acquistando Mi 11 su mi.com a partire dalle ore 13:00 di domani 2 marzo fino al 14 marzo, sarà possibile ottenere uno Xiaomi Mi Watch in regalo, uno sconto di 150,00 euro alla conferma dell’acquisto e il conteggio doppio dei Mi Points.

Xiaomi a messo a disposizione in occasione del lancio del suo nuovo smartphone anche un servizio di trade-in. Dal 2 al 14 marzo, oltre a ricevere una valutazione per il proprio smartphone usato da rottamare, Xiaomi offre agli acquirenti un coupon di 50 euro valido per l’acquisto dello Xiaomi Mi 11 5G e cumulabile alle altre offerte attive! La promozione è valida solo da PC ed il regolamento completo è visualizzabile qui.

Su Amazon lo smartphone con chip Qualcomm Snapdragon 888 e MIUI 12 arriverà dalla mezzanotte del 2 marzo e per sole due settimane la variante 8GB+128GB sarà acquistabile in 12 rate senza costi extra e uno sconto immediato nel carrello di 150 euro alla conferma dell’acquisto. Fino al 21 marzo l’azienda regalerà anche a chi sceglierà Amazon come soluzione di acquisto il wearable Mi Watch.

L’8 marzo sarà il momento degli operatori telefonici e delle principali catene di distribuzione. Anche in questi negozi, se aderenti all’iniziativa, fino al 21 marzo si potrà ricevere in omaggio un Mi Watch.

“Onorando l’impegno di Xiaomi di offrire solo il meglio ai suoi consumatori, Mi 11 5G viene fornito con una garanzia di due anni gratuita, il doppio di quello che viene tipicamente offerto per i flagship. In aggiunta, gli utenti avranno diritto a un servizio di riparazione o sostituzione gratuita dello schermo presso il centro assistenza Xiaomi più vicino entro i primi dodici mesi dalla data di acquisto.” – Termini e condizioni completi

Xiaomi coglie l’occasione anche per ricordarvi che Mi TV Q1 75″ sarà in promozione a partire dal 10 marzo e per sole 24 ore su mi.com e nei Mi Store Italia al prezzo di 999 euro invece che 1.299 euro. Le quantità sono limitate e l’offerta sarà valida fino all’esaurimento delle scorte.