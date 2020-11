Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro, ecco la prima immagine dal vivo

Mi 11 e Mi 11 Pro sono apparsi in quella che sembra essere la prima immagine dal vivo. A pubblicarla su Twitter è stato un noto leaker cinese, Digital Chat Station, che ci permette così di farci un’idea di come potrebbero essere i futuri top di gamma dell’azienda cinese e quali potrebbero essere le differenze estetiche. Oltre a design, ciò che attira l’attenzione è la didascalia che accompagna il post che sembra confermare il periodo di lancio.

A quanto pare, infatti, la serie Mi 11 potrebbe arrivare prima del previsto e debuttare già a dicembre, anticipando così anche Samsung che – secondo alcune indiscrezioni – avrebbe pianificato il lancio della famiglia Galaxy S21 per gennaio, un mese in anticipo rispetto al periodo scelto da tradizione (febbraio). Come potete vedere dall’immagine, la prima differenza tra i due smartphone potrebbe risiedere nel design scelto per lo schermo: bordi piatti per il modello base e bordi curvi per Mi 11 Pro. Il display avrebbe una frequenza di aggiornamento superiore a quella attuale di 90Hz e una risoluzione QuadHD+.

Credit - Digital Chat Station

Entrambi integrerebbero una fotocamera anteriore all’interno di un foro posto al centro, in stile Galaxy S20. Quanto al comparto fotografico posteriore, la stessa fonte ha riportato in precedenza che potrebbero esserci dei miglioramenti per il sensore grandangolare che sarebbe da 48 Megapixel. Il sensore principale dovrebbe essere da 108 Megapixel. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 4.900 mAh.

Non dovrebbero esserci dubbi sulla scelta del processore. Mi 11 e Mi 11 Pro integreranno molto probabilmente lo Snapdragon 875 di Qualcomm, processore di punta del colosso di San Diego che verrà annunciato nel corso del mese di dicembre. Insomma, Xiaomi sembra intenzionata a iniziare con il botto il 2021. Staremo a vedere!