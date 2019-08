Xiaomi Mi 9 5G: Snapdragon 855 Plus e batteria da 4.000 mAh?

Uno smartphone Xiaomi 5G è stato certificato dal TENAA: tripla fotocamera posteriore, 4.000 mAh di batteria e display AMOLED da 6,39 pollici. Potrebbe essere Mi 9 5G.

Xiaomi potrebbe presto allargare il catalogo dei suoi smartphone 5G. Secondo alcune voci, a fare compagnia al Mi Mix 3 5G arriverà Mi 9 5G. Una prima conferma arriva dall’ente di certificazione cinese TENAA che ha mostrato una parte della scheda tecnica del prossimo dispositivo del marchio in grado di connettersi al nuovo standard di rete.

Analizzando le informazioni condivise, sarà una versione migliorata dell’attuale Mi 9. Il futuro smartphone (numero di modello M1908F1XE) è basato su un processore octa-core a 2.95 GHz, il che lascia presuppore che possa trattarsi del recente Snapdragon 855 Plus accoppiato a 6/8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di memora interna. A bordo, dovrebbe esserci quasi sicuramente il modem 5G Snapdragon X55 di Qualcomm.

Credit - TENAA

La parte frontale vede la presenza di un display AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, lo stesso appunto di Mi 9. Aumenta, però, la capienza della batteria: 4.000 mAh rispetto a 3.300 mAh del modello principale. Per il resto, non vengono fornite altre informazioni interessanti. Le immagini mostrano un sistema di tripla fotocamera posteriore che – se fosse davvero la variante 5G di Xiaomi Mi 9 – potrebbe essere composto da un sensore principale da 48 MP accoppiato a un secondo da 12 MP e un terzo da 16 MP. Frontalmente, potrebbe esserci una fotocamera da 20 MP incastonata all’interno di un notch. Non è escluso, però, che possano esserci dei miglioramenti anche dal punto di vista fotografico.

Per il momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dell’azienda. Secondo China Unicom, uno smartphone Xiaomi 5G verrà commercializzato nel corso del mese di settembre. È possibile dunque che un nuovo dispositivo 5G dell’azienda di Lei Jun sia pronto a sbarcare sul mercato.