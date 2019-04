Xiaomi Mi 9 è il nuovo re della classifica di AnTuTu

Lo Snapdragon 855 monopolizza la classifica di marzo 2019 di AnTuTu. Oltre allo Xiaomi Mi 9, il podio è occupato infatti dal Galaxy S10 in versione statunitense e dal Vivo iQOO.

AnTuTu ha pubblicato la classifica del proprio benchmark aggiornata a marzo 2019. Il nuovo leader è lo Xiaomi Mi 9 che, come ricorderete, è equipaggiato con lo Snapdragon 855. Proprio quest’ultimo è grande protagonista del mese in questione, visto che la seconda posizione è occupata dal Galaxy S10 versione statunitense, mentre la terza dal Vivo iQOO (smartphone da gaming disponibile solo in oriente), entrambi basati appunto sul nuovo processore di Qualcomm.

Scendendo nel dettaglio, lo Xiaomi Mi 9 ha totalizzato 371.423 punti, seguito dai 358.845 del Galaxy S10 statunitense e dai 356.004 del Vivo. Quarta, quindi e sesta posizione sono invece occupate dalle varianti europee del top di gamma Samsung, basate sul processore Exynos 9820. Chiudono la top 10 Honor View 20, Huawei Mate X, Huawei P30 Pro (questi tre equipaggiati con il Kirin 980) e Xiaomi Mi Mix 3.

Credit Image – AnTuTu

Insomma, lo Snapdragon 855 ha praticamente stravolto la classifica di AnTuTu rispetto a febbraio 2019. Del resto, il nuovo processore Qualcomm, sin dai primissimi benchmark, era apparso come un SoC estremamente performante. Al di là comunque dei numeri, la creatura del gigante di San Diego convince anche nell’utilizzo quotidiano, come abbiamo avuto modo di raccontarvi in diverse recensioni, tra cui proprio quella dello Xiaomi Mi 9.

In quest’ultimo è accoppiato a 6 Gigabyte di RAM che, unitamente alla solita ottimizzazione software a cui ci ha abituati Xiaomi, consentono di avere a disposizione prestazioni di primissimo livello. Staremo a vedere in che modo si evolverà la classifica di AnTuTu, soprattutto in relazione all’arrivo sul mercato dei prossimi top di gamma basati sullo Snapdragon 855, tra i quali spiccherà a breve l’attesissimo OnePlus 7.