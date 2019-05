Xiaomi Mi 9T: in arrivo un nuovo top di gamma?

Un misterioso smartphone Xiaomi con nome in codice M1903F10G è stato certificato presso diversi enti di certificazione. Potrebbe trattarsi del Mi 9 Pro.

Xiaomi ha presentato a febbraio la sua proposta per la fascia alta del mercato MI 9 accompagnato dalla versione Transparent Edition e MI 9 SE (quest’ultimo è recentemente sbarcato anche in Italia). A quanto pare, l’azienda di Lei Jun sta lavorando a un nuovo top di gamma: nome in codice M1903F10G. Il misterioso smartphone è stato certificato presso diversi enti di certificazione in vari parti del mondo.

Infatti, un dispositivo Xiaomi è stato recentemente certificato da NBTC in Tailandia e dalla NCC di Taiwan. È stato proprio l’ente tailandese a rivelare che il modello in questione appartiene alla serie Mi 9 e che si chiamerà Mi 9T. Purtroppo, però, non vengono rilasciate altre specifiche come spesso avviene con la certificazione TENAA.

Inoltre, lo stesso smartphone M1903F10G è apparso anche sul sito della CEE (Eurasian Economic Commission) e dall’IMDA di Singapore. In quest’ultimo caso, nella stessa lista appare anche il Mi 9 con il codice M1902F1G. Insomma, tutti gli indizi sembrano convergere verso una versione migliorata dell’ultimo top di gamma della casa cinese. Potrebbe trattarsi del Mi 9 Pro. Infatti, pare che Xiaomi abbia deciso di utilizzare la lettara T per identificare le varianti Pro. Se si trattasse del successore di Mi 8 Pro, è facile presuppore una scheda tecnica quasi simile alla versione base del MI 9 con qualche accorgimento in più magari in ambito fotografico.

Per il momento, non ci sono informazioni ufficiali e risulta dunque difficile capire di che dispositivo possa trattarsi. Possiamo solo avanzare delle ipotesi. Non è da escludere, inoltre, che possa far riferimento a una variante Pro del futuro Redmi K20. Ma se il misterioso prodotto ha già ottenuto queste certificazioni, è certo che ne sapremo molto di più a breve.