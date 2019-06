Xiaomi Mi Band 4 è un successo: oltre 1 milione di unità spedite in 8 giorni

Xiaomi ha annunciato che in soli 8 giorni sono state vendute oltre un milione di Mi Band 4. In Italia, sarà disponibile dal 26 giugno a 34,99 euro.

Xiaomi Mi Band 4 ha già registrato delle vendite da record. Dal profilo ufficiale su Weibo, l’azienda ha fatto sapere che in soli 8 giorni dalla commercializzazione in Cina sono state spedite oltre un milione di unità con una media di 5 mila spedizioni all’ora. Merito di questo successo è senza dubbio l’ottimo rapporto qualità/prezzo che contraddistingue da sempre la smartband di casa Xiaomi.

Approfittiamo per ricordare le caratteristiche tecniche. Mi Band 4 integra per la prima volta un display AMOLED a colori con una diagonale da 0,95 pollici e risoluzione 120 x 240 pixel. La connessione è garantita dal Bluetooth 5.0 – più stabile rispetto alla generazione precedente – ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM rendendola così adatta anche per il nuoto. Sono sei le attività sportive monitorabili: corsa indoor, corsa all’aperto, attività fisica, nuoto, ciclismo e camminata. Sotto la scocca una batteria da 135 mAh.

I modelli destinati al mercato cinese sono in grado di interfacciarsi con l’assistente virtuale XiaoAI. Questa caratteristica – così come il supporto NFC – non sarà disponibile sulle versioni destinate ai mercati internazionali, come confermato dalla stessa azienda. In Cina, Mi Band 4 è venduta a 169 yuan (21 euro circa) mentre la versione con supporto NFC ha un prezzo di 229 yuan (29 euro circa).

In Italia, invece, Mi Band 4 sarà disponibile all’acquisto a partire dal 26 giugno a 34,99 euro sullo store online, Unieuro, Amazon e nei negozi fisici Mi Store.