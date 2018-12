Xiaomi Mi Mix 3 arriverà in Italia il 9 gennaio

Xiaomi Mi Mix 3 , uno dei prodotti più attesi dell’azienda cinese, è pronto ad approdare in Italia. Ad annunciarlo è la stessa Xiaomi che, attraverso un video promozionale da sapore natalizio, postato sul canale Youtube ufficiale, ha voluto rivelare l’importante notizia. I più attenti avranno sicuramente notato il piccolo ma importante dettaglio. Il video è stato girato all’interno di uno store italiano, in ordine di inaugurazione Bergamo e Venezia sono i più recenti. Mentre tutti sono alle prese nel testare i vari prodotti Xiaomi, la telecamera focalizza per qualche secondo la propria attenzione su un cartellino da stand contenente un importante indizio.

Sul cartellino vi è scritto Xiaomi Mi Mix 3 – 09/01/2019, un contenuto con pochi fronzoli che non lascia spazio a domande. Dal prossimo 9 gennaio, quindi, Mi Mix 3 arriverà in Italia e sarà possibile acquistarlo in tutti gli store fisici e online.

Importante ricordare le caratteristiche tecniche del prossimo top di gamma di casa Xiaomi che potrà contare su un processore Qualcomm Snapdragon 845, un display AMOLED FullHD+ 1080 x 2340 pixel da 6,39 pollici 19,5:9 con rapporto screen-to-body del 93,4%, 6, 8 o 10 GB di RAM e due tagli di memoria, 128 e 256. Per quanto riguarda il comparto fotografico: fotocamera posteriore Sony IMX363 da 12MP f/1.8, pixel da 1,4 micron con Dual Pixel Autofocus associata ad un altra 12MP f/2.4 e zoom ottico con OIS ed una dedicata ai selfie da 24MP + 2MP megapixel.