Xiaomi Mi Mix 5G e Mi 9 Pro 5G: presentazione ufficiale il 24 settembre

Mi Mix 5G, Mi 9 Pro 5G, MIUI 11 e una smart TV saranno ufficialmente annunciati da Xiaomi il 24 settembre.

Ora non ci sono più dubbi sull’arrivo di altri due smartphone in casa Xiaomi. L’azienda cinese ha ufficialmente annunciato la data di presentazione di Mi Mix 5G e Mi 9 Pro 5G: il 24 settembre. L’evento vedrà protagoniste, inoltre, la nuova interfaccia grafica MIUI 11 e una smart TV. Ciò che attira immediatamente l’attenzione è Mi Mix 5G. Contrariamente a quanto pensato fino a questo momento, il nuovo smartphone della serie non si chiamerà Mi Mix 4.

Ciò che sappiamo per certo è che entrambi avranno il supporto 5G. Come confermato in precedenza, inoltre, Mi 9 Pro 5G potrà contare sulla ricarica wireless a 30W. È fortemente probabile che anche Mi Mix 5G sia dotato della stessa tecnologia. Disponiamo già di alcune informazioni sui futuri dispositivi dato che – come vi abbiamo raccontato in un nostro precedente articolo – sono apparsi per un brevissimo momento sul sito ufficiale del produttore.

Mi Mix 3

Il processore a bordo dovrebbe essere in entrambi i casi lo Snapdragon 855 Plus di Qualcomm assistito da 12 Gigabyte di RAM. La memoria interna sarebbe di 512 Gigabyte per Mi 9 Pro 5G e di 1 Terabyte per Mi Mix 5G. Quest’ultimo dovrebbe integrare un display con risoluzione 2K e senza bordi grazie all’implementazione di una fotocamera a scomparsa. La grande novità sarebbe la fotocamera principale da 100 MP.

Tuttavia, non stiamo parlando di informazioni ufficiali. Non ci resta che attendere il 24 settembre per scoprire tutti i dettagli sui nuovi smartphone targati Xiaomi.