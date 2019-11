Xiaomi Mi Note 10 a soli 450€ su Gearbest!

Il nuovo smartphone Xiaomi Mi Note 10 può essere acquistato attraverso Gearbest con uno sconto del 10%.

Xiaomi Mi Note 10, primo smartphone ad arrivare sul mercato con una fotocamera da ben 108 Megapixel, può già essere acquistato attraverso Gearbest. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra anteprima, il prezzo di listino per il mercato italiano è 599,90 euro, ma il noto store cinese lo propone a 549€ con uno sconto aggiuntivo del 18% (pari a 99€), sfruttando il codice GBMINOTE10. Potete accedere all’offerta attraverso questo link, ricordandovi di inserire il coupon una volta inserito il prodotto nel carrello.

Si tratta di un’iniziativa decisamente interessante per un dispositivo che, neanche a dirlo, punta tutto sul comparto fotografico. Il sensore da 108 Megapixel infatti è accompagnato da altre quattro fotocamere sul retro: un teleobiettivo da 5 Megapixel (f/2.0 e OIS) con zoom ottico 5X, zoom ibrido 10X e zoom digitale 50X, un secondo teleobiettivo da 12 Megapixel (f/2.0) con zoom 2X, un sensore ultra-grandangolare da 20 Megapixel (f/2.2) e infine un sensore per le macro da 2 Megapixel (f/2.4) per scatti tra i 2 a 10 cm.

Una configurazione in grado di dare a Xiaomi un’ennesima spinta in ambito fotografico. Non a caso il Mi Note 10 stato premiato dal noto portale DxOMark che gli ha assegnato 121 punti, portandolo in prima posizione accanto al Mate 30 Pro di Huawei che però riesce a fare leggermente meglio lato foto. Insomma, uno smartphone decisamente interessante, ideale per chi scatta tante fotografie e magari utilizza questi dispositivi come strumenti principali per realizzare video e immagini.

Attendiamo di testarlo nella nostra recensione, ma la premesse per l’ennesimo best buy targato Xiaomi sembrano esserci tutte.

