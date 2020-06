Xiaomi Mi Watch Color: lo smartwach economico arriva in Europa?

Xiaomi potrebbe portare Mi Watch Color nel mercato globale: il suo nome sarà forse Mi Watch Revolve. Lo smartwatch è arrivato pochi mesi fa in Cina, riscuotendo un discreto successo grazie al costo molto contenuto.

Mi Watch Revolve, con un costo di circa 100 euro, potrebbe contare su un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel, una scocca in acciaio inossidabile (da 46,2 mm) e arriverà forse nelle colorazioni nero e argento. Per quanto riguarda la connettività, non dovrebbe mancare il Bluetooth 5.0 BLE e il GPS. La batteria dovrebbe infine avere una capacità massima di 420 mAh.

Questa indiscrezione è stata diffusa da XDA Developers, che ha scoperto nell’applicazione ufficiale di Xiaomi questo dispositivo. Inoltre, è anche apparso Mi band 4C, una versione della smartband di cui avevamo precedentemente parlato.

Subito dopo, eSavants ha diffuso su YouTube un video in cui presenta Mi Watch Revolve che – secondo quanto dichiarato – sarebbe stato acquistato da AliExpress a 90 euro. L’esperto ha anche fatto emergere che si tratta della versione globale di Mi Watch Color.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli.