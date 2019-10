Xiaomi rilascia la MIUI 11 con Android 10: ecco gli smartphone compatibili

Xiaomi rilascerà la MIUI 11, basata su Android 10, non solo sugli smartphone di fascia alta. In Italia l'aggiornamento ha già raggiunto il Mi 9T.

Da ieri l’azienda cinese Xiaomi ha iniziato a rilasciare Android 10 su diversi dei suoi dispositivi, tra i quali anche il Mi 9T da noi recensito.

Le prime informazioni riguardanti la MIUI 11, l’interfaccia utente proposta da Xiaomi, in questo caso basata su Android 10, risalivano a Gennaio quando durante lo “Xiaomi MIUI Core Experience Annual Meeting” era stato annunciato l’inizio dello sviluppo, ma da quel momento non era mai trapelata una data ufficiale di rilascio dell’aggiornamento.

Xiaomi Mi A3, smartphone Android One

Ieri, invece, la distribuzione della versione definitiva è iniziata e sono stati ufficializzati tutti gli smartphone che potranno godere dell’update. Guardando la lista possiamo notare come Xiaomi non si sia solo concentrata sui suoi device top di gamma, ma come abbia inserito in elenco anche dispositivi di fascia bassa, inoltre è importante sottolineare che il direttore della divisione di sviluppo software ha dichiarato che l’elenco potrebbe ulteriormente allungarsi a favore di qualche smartphone che al momento rimarrebbe escluso dall’update.

Ecco l’elenco completo degli smartphone che riceveranno la MIUI 11.

Primo gruppo, rilascio dal 22 al 31 ottobre

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 2S

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Note 7

Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro

Redmi Y3

POCO F1

Secondo gruppo, rilascio dal 4 al 12 novembre

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi MIX

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Play

Redmi K20 Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 4

Redmi 5

Redmi 5A

Redmi 4

Redmi Y1

Redmi Y1 Lite

Redmi Y2

>Terzo gruppo, rilascio dal 13 al 19 novembre

Redmi Note 6 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi Note 8

Quarto gruppo, rilascio dal 18 al 26 dicembre