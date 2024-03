Xiaomi Smart Band 9: quando esce e dove acquistarla?

Nel regno della tecnologia indossabile, Xiaomi si è ritagliata una nicchia di mercato significativa con la serie Mi Band, nome recentemente cambiato in Smart Band, offrendo costantemente fitness tracker economici e ricchi di funzionalità aggiuntive. Con la crescente attesa per la prossima iterazione, Xiaomi Smart Band 9, gli appassionati e i fan del marchio sono ansiosi di scoprire i dettagli di ciò che li attende. Ecco tutto quello che dovreste sapere a riguardo.

Quando esce Xiaomi Smart Band 9?

Storicamente, Xiaomi si è attenuta a uno schema che prevede il rilascio di nuovi modelli di Band ogni anno, in genere a maggio o giugno. Tuttavia, si sono verificate delle eccezioni, come i primi rilasci nel 2021 e nel 2023. Ecco quando sono state presentate le Xiaomi Mi Band / Smart Band precedenti:

Xiaomi Mi Band - luglio 2014

Xiaomi Mi Band 1S - novembre 2015

Xiaomi Mi Band 2 - giugno 2016

Xiaomi Mi Band 3 - maggio 2018

Xiaomi Mi Band 4 - giugno 2019

Xiaomi Mi Band 5 - giugno 2020

Xiaomi Mi Band 6 - marzo 2021

Xiaomi Smart Band 7 - maggio 2022

Xiaomi Smart Band 7 Pro - luglio 2022

Xiaomi Smart Band 8 - aprile 2023

Xiaomi Smart Band 8 Pro - Agosto 2023

Xiaomi Smart Band 8 Active - ottobre 2023

Sulla base di questo schema, è ragionevole prevedere che lo Xiaomi Smart Band 9 farà il suo debutto circa a metà del 2024 in Cina, con un successivo rilascio internazionale probabilmente nell'estate dello stesso anno.

Per quanto riguarda i prezzi, Xiaomi ha sempre mantenuto un vantaggio competitivo offrendo fitness tracker accessibili. La variante base dell'attuale generazione, Smart Band 8, ha un prezzo di circa 40 euro. Considerando questo, è improbabile che Xiaomi aumenti significativamente il prezzo della Smart Band 9, con l'obiettivo di mantenere il suo appeal per i consumatori attenti al budget. Inoltre, se venisse introdotta anche una variante Pro, potrebbe avere un prezzo leggermente più alto, circa 70 euro, anche se ancora ragionevole.

La documentazione presentata da Xiaomi alla State Radio Regulation of China fa presumibilmente riferimento a due versioni del tracker, ma non c'è nient'altro di rilevante da carpire dalla certificazione.

Le sigle "M2345B1" e "M2346B1" in questione potrebbero alludere a una versione standard e una con NFC della Smart Band 9, ma dobbiamo sottolineare che i nomi dei dispositivi non sono esplicitamente menzionati in tale certificazione. Al momento ci stiamo semplicemente basando sulle speculazioni che circolano in rete.

Come sarà fatta Xiaomi Smart Band 9?

Design

L'evoluzione del design di Mi Band è stata graduale ma d'impatto, bilanciando funzionalità ed estetica. Le precedenti iterazioni hanno visto variazioni nelle dimensioni, nella forma e nei materiali, per soddisfare le diverse preferenze degli utenti.

Con l'introduzione di Smart Band 8, Xiaomi ha ampliato la sua linea di prodotti includendo le varianti standard, Pro e Active, ognuna delle quali si adatta alle diverse esigenze degli utenti e al loro budget. Mentre il modello standard ha mantenuto l'aspetto tradizionale del fitness tracker, la variante Pro si è avvicinata al regno degli smartwatch con un display più grande e materiali pregiati.

Per la Smart Band 9, ci chiediamo se Xiaomi continuerà questa tendenza di offrire più varianti per soddisfare un pubblico più ampio. Mentre i modelli standard e Pro sembrano destinati a tornare, il destino della variante Active rimane incerto, a seconda dell'accoglienza e del successo sul mercato.

Inoltre, sono attesi miglioramenti per quanto riguarda la resistenza all'acqua e la durabilità, per garantire che Smart Band 9 rimanga adatta a varie attività, tra cui il nuoto e gli allenamenti all'aperto.

Display

Uno dei tratti distintivi di Xiaomi Smart Band è stato il miglioramento progressivo delle dimensioni e della qualità del display a ogni iterazione. Mentre la Smart Band 8 ha visto modesti aggiornamenti nelle dimensioni e nella luminosità dello schermo, la variante Pro vanta un pannello AMOLED più grande e più accattivante.

Con il progredire della tecnologia, per la Smart Band 9 sono previsti ulteriori miglioramenti nel display. Che si tratti di raggiungere risoluzioni più elevate, implementare interfacce innovative o migliorare la visibilità all'aperto, Xiaomi darà sicuramente priorità all'esperienza dell'utente nella progettazione del display.

Batteria

Una delle principali attrattive delle Smart Band di Xiaomi è sempre stata l'impressionante durata della batteria, la quale offre un utilizzo prolungato con una singola carica. Smart Band 8 ha dimostrato una notevole autonomia anche con funzioni di tracciamento della salute avanzate e display always-on.

In prospettiva, i consumatori sperano in un continuo miglioramento delle prestazioni della batteria e, perché no, comode funzioni come la ricarica wireless, anche se questa ci sembra molto improbabile.

Sensori

Sebbene le Smart Band eccellano nel fornire funzionalità essenziali per il fitness tracking, gli appassionati si aspettano miglioramenti nella tecnologia dei sensori e nel set di funzioni a ogni nuova versione. Con Smart Band 8 che ha introdotto ulteriori modalità di allenamento e metriche delle prestazioni, tra cui VO2 Max e ATPPC, ci si aspetta che Smart Band 9 alzi ulteriormente l'asticella.

Una maggiore precisione, l'ampliamento delle capacità di monitoraggio della salute e l'integrazione con le applicazioni di terze parti sono tra i miglioramenti attesi Smart Band 9. Che si tratti dell'introduzione di nuovi sensori per il monitoraggio della temperatura o dell'integrazione del GPS, Xiaomi dovrebbe mirare a consolidare la posizione di Smart Band come versatile compagno di fitness.

Vale la pena aspettare Xiaomi Smart Band 9?

Con l'inizio del conto alla rovescia per la presentazione di Xiaomi Smart Band 9, gli appassionati attendono con impazienza ulteriori informazioni. Mentre abbondano le speculazioni sulle caratteristiche e sulle specifiche tecniche, ma poco è apparso in rete di concreto, una cosa rimane certa: l'impegno di Xiaomi nel fornire fitness tracker economici ma ricchi di funzionalità continuerà a conquistare gli utenti di tutto il mondo.

Nel corso delle prossime settimane emergeranno sicuramente ulteriori indiscrezioni e fughe di notizie che offriranno scorci allettanti sulle caratteristiche della Smart Band 9. Nel frattempo, chi è alla ricerca di un compagno di fitness affidabile può valutare l'acquisto di Xiaomi Smart Band 8, disponibile a un prezzo allettante su piattaforme come Amazon.

