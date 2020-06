Xiaomi, sorpresa in Europa: in arrivo Mi Band 5 Lite e Pro?

In Europa potrebbero arrivare più varianti di Mi Smart Band 5, la nuova smartband targata Xiaomi. Secondo le ultime indiscrezioni, la compagnia avrebbe ideato una versione “Lite” e una “Pro”, in modo da soddisfare quanti più consumatori possibili.

Solo pochi giorni fa, Xiaomi ha ufficialmente annunciato Mi Band 5 in Cina. La presentazione per il mercato europeo dovrebbe avvenire tra pochi giorni. Secondo alcuni rumor, oltre a Mi Smart Band 5 – in Europa sarà questo il nome –, potrebbero esserci altre due versioni.

Probabilmente, troveremo il modulo NFC in almeno una delle versioni. Mi Smart Band 5 Pro potrebbe contare su sensori aggiuntivi, come il GPS. La variante “Lite” dovrebbe invece avere qualche funzionalità in meno: forse un display non a colori o l’assenza del modulo NFC.

Ovviamente, si tratta ancora di indiscrezioni. Sarà necessario attendere per scoprire se arriveranno realmente queste due versioni. Xiaomi Mi Band 5 – con display AMOLED da 1,2 pollici, tracciamento del ciclo mestruale e chip NFC – arriverà in Cina a partire dal 18 maggio. La versione globale dovrebbe invece debuttare a luglio.