Xiaomi ha scelto di legarsi all'EA7 Emporio Armani Olimpia Milano attraverso una sponsorizzazione nelle categorie smartphone e tablet. L'annuncio arriva in concomitanza con il debutto sul mercato italiano della REDMI Note 15 Series, previsto per il 15 gennaio, e non si tratta di una semplice operazione di marketing sportivo.

La squadra milanese celebra quest'anno il novantesimo anniversario dalla fondazione, un traguardo che nel panorama sportivo italiano rappresenta un'autentica rarità. Nove decenni di attività ininterrotta, di competizioni ai massimi livelli europei e di capacità di reinventarsi mantenendo intatti i propri valori costituiscono quello che azienda e club hanno definito un esempio di "resistenza leggendaria". Proprio questo concetto costituisce il filo conduttore dell'intera partnership, andando oltre la mera esposizione del marchio durante le partite.

La filosofia progettuale della nuova linea di smartphone Xiaomi si concentra infatti sulla durabilità nel tempo e sull'affidabilità quotidiana, caratteristiche che l'azienda cinese ha voluto associare simbolicamente alla continuità storica del club meneghino. Un parallelismo che secondo Micheal Feng, responsabile di Xiaomi per il mercato italiano, non è affatto forzato. "Fin da subito abbiamo riconosciuto una forte sintonia tra il lancio della nuova REDMI Note 15 Series e i valori del club meneghino," ha dichiarato il manager, sottolineando come la solidità che ha trasformato l'Olimpia in un'icona del basket italiano ed europeo rispecchi gli stessi principi alla base dei nuovi dispositivi.

Una resistenza che attraversa 90 anni di storia sportiva

L'accordo prevede che durante l'intera stagione 2025/2026 il marchio Xiaomi accompagni la squadra attraverso attivazioni dedicate pensate per valorizzare l'integrazione tra tecnologia e esperienza sportiva. L'obiettivo dichiarato è rendere la fruizione delle partite e del mondo cestistico più connessa e coinvolgente per i tifosi, sfruttando l'ecosistema di dispositivi intelligenti del produttore asiatico, tutti interconnessi attraverso la piattaforma Internet of Things.

Dal punto di vista strategico, per Xiaomi la partnership rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della propria presenza nel settore dello sport e dell'intrattenimento in Italia. Il basket milanese offre visibilità sia nazionale che europea, considerando la partecipazione della squadra alle competizioni continentali, e intercetta un pubblico tendenzialmente interessato all'innovazione tecnologica.

Christos Stavropoulos, direttore generale dell'Olimpia Milano, ha accolto la collaborazione sottolineando la naturale convergenza di visioni. "I valori che intendono promuovere sono gli stessi che caratterizzano l'Olimpia da 90 anni," ha affermato il manager greco, evidenziando come la capacità di abbinare tradizione e innovazione faccia parte del DNA societario del club. Una cultura aziendale che trova nella partnership con un brand tecnologico globale come Xiaomi una manifestazione concreta e coerente.

La scelta dell'Olimpia Milano da parte del colosso asiatico non risponde dunque a logiche casuali, ma inserisce il marchio in un contesto sportivo di prestigio, capace di attraversare generazioni senza perdere rilevanza competitiva. Un posizionamento che riflette l'ambizione di Xiaomi di associare i propri prodotti non solo a prestazioni tecniche elevate, ma anche a valori di continuità e resilienza nel tempo, caratteristiche che nel mercato degli smartphone diventano sempre più decisive di fronte a consumatori attenti alla sostenibilità degli acquisti.