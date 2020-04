Xiaomi ha appena annunciato Watch Color x Keith Haring Special Edition, una versione speciale dello smartwatch lanciato in Cina solo pochi mesi fa. Si tratta di un orologio smart con alcune decorazioni ispirate a un celebre artista statunitense.

La caratteristica che contraddistingue questa edizione è proprio il design. La confezione e il cinturino sono infatti decorati con i lavori di Keith Haring (in particolare Barking Dog e Radiant Baby). La versione del dispositivo targato Xiaomi è realizzata in collaborazione con la fondazione creata dallo stesso artista alcuni anni fa.

Keith Haring è uno degli artisti più importanti degli Stati Uniti durante il XX secolo. Pur essendo scomparso prematuramente (nel 1990), lo stile di Haring divenne un linguaggio visuale universalmente riconosciuto e le sue opere sono ancora oggi apprezzate in tutto il mondo. Le sue opere più importanti sono delle figure, tra cui esseri umani e animali, bidimensionali e stilizzate.

Le differenze con il classico Xiaomi Watch Color sono puramente estetiche: oltre alle decorazioni presenti nel cinturino e nella confezione, vi sono alcuni quadranti personalizzati e un’interfaccia utente a tema. Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, non notiamo particolari novità: display AMOLED da 1,39 pollici, una batteria da 420 mAh (che assicura 14 giorni di autonomia), i sensori per monitorare le proprie attività fisiche e l’assistente virtuale XiaoAI. Abbiamo già parlato di questo prodotto in un altro articolo dedicato.

Xiaomi Watch Color x Keith Haring Special Edition è disponibile in Cina e ha un costo di 899 Yuan (circa 116 euro). Non sappiamo ancora se lo smartwatch arriverà in altri stati.