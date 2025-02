Z Fold7 sarà molto più sottile, Samsung ce l'ha finalmente fatta?

Samsung sembra intenzionata a rispondere alla crescente concorrenza nel mercato degli smartphone pieghevoli con un Galaxy Z Fold7 che promette di ridefinire gli standard del brand di sottigliezza e design. Nuove indiscrezioni, provenienti da fonti affidabili come OnLeaks e Android Headlines, dipingono un quadro entusiasmante di un dispositivo che potrebbe essere il pieghevole più sottile mai lanciato oltreoceano, avvicinandosi pericolosamente ai record stabiliti dagli avversari anche qui in Europa.

Secondo i render trapelati, il Galaxy Z Fold7 avrà uno spessore di soli 4,5mm quando aperto. Questo lo metterebbe in diretta competizione con l'Oppo Find N5, attualmente il pieghevole a libro più sottile al mondo (4,2 mm), e l'Honor Magic V3 (4,4 mm). Se confermato, questo rappresenterebbe un notevole passo avanti rispetto al predecessore, lo Z Fold 6 (5,6 mm), e al Pixel 9 Pro Fold di Google (5,1 mm). Il OnePlus Open, con i suoi 5,8 mm, rimarrebbe il più spesso del gruppo, e l'azienda ha già annunciato di non avere piani per un nuovo modello pieghevole quest'anno.

Le dimensioni dello Z Fold7 quando chiuso rimangono avvolte in un alone di mistero. Il rapporto suggerisce uno spessore di 9,5mm includendo la sporgenza della fotocamera, e circa 9mm senza. Tuttavia, queste cifre appaiono in contrasto con le immagini trapelate, che mostrano una sporgenza della fotocamera significativamente più pronunciata rispetto ai modelli precedenti, sollevando dubbi sulla precisione di queste misurazioni.

Ciò che sembra certo, invece, è un aumento delle dimensioni complessive del dispositivo. Si parla di uno schermo interno più grande da 8,2 pollici e uno schermo esterno da 6,5 pollici, più largo della generazione precedente. Questa espansione potrebbe aver permesso a Samsung di mantenere la stessa batteria da 4.400mAh in un design più sottile, ottimizzando lo spazio interno. I concorrenti, tuttavia, hanno celle dalla dimensione decisamente maggiore.

Sotto la scocca è prevista la presenza del potente processore Snapdragon 8 Elite, garantendo prestazioni di alto livello. Ma le novità più interessanti riguardano il comparto fotografico. Si vocifera di una nuova fotocamera principale da 200 megapixel, un enorme balzo in avanti rispetto al passato. Questa sarebbe affiancata dagli stessi teleobiettivi da 10 megapixel e ultra-grandangolari da 12 megapixel dello Z Fold6.

Il Samsung Galaxy Z Fold7 dovrebbe essere lanciato a luglio 2025, insieme al Galaxy Z Flip7. Inizialmente, si era ipotizzato che Samsung avrebbe sfruttato lo stesso evento per presentare il suo primo "trifold", ma recenti indiscrezioni, tra cui un tweet del leaker Max Jambor, suggeriscono che questo dispositivo potrebbe essere lanciato in un secondo momento.

È importante sottolineare che si tratta ancora di indiscrezioni e speculazioni. Bisognerà attendere l'annuncio ufficiale di Samsung per avere conferme definitive sulle caratteristiche e il design del Galaxy Z Fold 7. Resta da vedere se il colosso sudcoreano riuscirà a mantenere le promesse e a consegnare un dispositivo all'altezza delle aspettative.