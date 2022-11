Che voi abbiate appena comprato una nuova scheda video, o semplicemente non abbiate mai constatato quali siano le sue massime potenzialità, questo articolo fa per voi: esistono moltissimi giochi con grafiche incredibili che spingeranno la vostra GPU al suo limite, e in questo articolo ne abbiamo selezionati 10 tra i più popolari del momento.

Prima di cominciare è bene però precisare un paio di cose. Prima di tutto, se volete effettivamente spingere la vostra scheda video al massimo delle sue potenzialità, c’è una buona probabilità che raggiungerà una temperatura molto alta. Difatti, la maggior parte delle GPU faranno un passo indietro se diventano troppo calde, ma i controlli di voltaggio e i moduli RAM non lo faranno, quindi potreste dover incrementare la velocità delle ventole nella scheda video per tenerla più fresca, e soprattutto più al sicuro.

Potreste poi essere tentati dal selezionare semplicemente ogni impostazione grafica al massimo e la risoluzione più alta consentita dal vostro monitor. In base alla scheda che possedete, questo approccio potrebbe sembrare funzionante dato che il frame rate sarà bassissimo, ma molto probabilmente quello che sta succedendo è che il carico sulla vostra VRAM sarà troppo alto.

La GPU potrebbe quindi risultare pienamente utilizzata anche se in realtà non sta facendo molto, mentre per testarla veramente la cosa giusta da fare è usare le impostazioni più alte — o quasi — in mondo da generare un rendering più complesso possibile, e dopodiché scalare la risoluzione (o usare un’opzione di upscaling, se è presente), in modo da non eccedere i limiti della RAM.

Ora che il nostro doveroso preambolo è concluso, passiamo a quelli che sono effettivamente i migliori giochi da utilizzare per testare appieno la vostra GPU.

10 giochi per mettere in ginocchio la scheda video

Cyberpunk 2077

Sembra ironico iniziare la nostra lista con Cyberpunk 2077 visto il suo passato traumatico, ma il titolo di CD Projekt RED rimane praticamente imbattibile per quanto riguarda il testaggio della GPU. Ambientato in un futuro distopico e ricco di riferimenti alla cultura sci-fi e anime, la direzione artistica necessita di requisiti di rendering davvero impegnativi.

Per mettere alla prova non solo la scheda video, ma il vostro PC per intero, attivate il ray tracing per l’illuminazione globale, i riflessi e le ombre. L’unico problema con Cyberpunk 2077 è che se impostate tutto al massimo (ad esempio l’illuminazione ray tracing a livello Psycho), il frame rate crollerà a livelli estremamente bassi, a meno che non usiate una delle ultime GPU uscite sul mercato.

È dunque meglio dare alla vostra scheda grafica un po’ di spazio per respirare per mantenere un frame rate decente, usando per la maggior parte impostazioni alte e mantenendo l’illuminazione ray tracing spenta e tutto il resto attivo. Infine, attivate il DLSS di Nvidia se avete una scheda GeForce RTX o la FidelityFX Super Resolution di AMD se avete uno dei modelli Radeon RX (nonostante funzioni anche con altre schede).

Metro Edoxus Enhanced Edition

Passiamo poi a Metro Exodus Enhanced Edition, che rappresenta un miglioramento netto rispetto alla versione iniziale del gioco dove, ovviamente, tutti i fantastici rendering pesano a dir poco sulla GPU anche con impostazioni Normali/Alte. Se però volete davvero spingere la vostra scheda video e questa supporta il ray tracing, attivatelo e impostate qualsiasi altra cosa su Ultra (evitate l’Estremo a meno che la vostra scheda non abbia 8GB o più di VRAM). Così come per Cyberpunk 2077, vale la pena anche attivare il DLSS qualora sia possibile.

A Plague Tale: Requiem

Il secondo capitolo delle avventure dei fratelli Amicia e Hugo, così come il primo, è un vero e proprio tour de force per la vostra scheda video. Il team di Asobo Studios ha usato infatti ogni risorsa che aveva per il rendering con l’obiettivo di donare un aspetto fantastico a Plague Tale: Requiem, ma ovviamente questo si riflette nei requisiti di hardware alti necessari per giocare all’opera.

La pesantezza del gioco lo rende però perfetto per testare la vostra scheda video: con tutte le impostazioni su Alto (Ultra è un po’ troppo), lo stress sulla GPU sarà a livelli ottimali. Dobbiamo fare presente inoltre che al momento non è disponibile il supporto al ray tracing, ma dovrebbe venire aggiunto a breve con una patch; nel frattempo, il DLSS è supportato, quindi avrete sicuramente modo di guadagnare qualche frame.

Control

Control è un vero classico: scegliendo tutte le impostazioni grafiche su Alto e attivando qualsiasi effetto ray tracing disponibile, sentirete ben presto il calore uscire dal vostro PC. Sfortunatamente il titolo di Remedy supporta solo il DLSS per boostare il frame rate, quindi se siete possessori di una scheda Radeon potreste voler ridurre leggermente la risoluzione per assicurarvi che la GPU sia messa alla giusta prova.

Forza Horizon 5

Nonostante Forza Horizon 5 non sia intenso come altri giochi in questa lista, è comunque più che sufficiente per stressare la vostra GPU. In questo caso il ray tracing può essere ignorato dato che viene usato solo per migliorare l’aspetto delle auto fintanto che sono nel garage, mentre su strada si tratta di un rendering normale. Semplicemente aumentate ogni impostazione al massimo, e questo basterà per far faticare la vostra scheda video.

Marvel’s Spider-Man Remastered

Quando gli sviluppatori di Nixxes Software hanno creato il porting di Marvel’s Spider-Man per PC, si sono assicurati di includere qualsiasi trucco di rendering possibile e immaginabile per renderlo stupefacente. Con impostazioni al massimo, il livello di dettaglio con cui è creata New York è incredibile, e questo ovviamente significa una dose di stress altissima per la GPU.

Con le impostazioni grafiche settate su Qualità Molto Alta, il ray tracing attivo e la risoluzione a minimo 1440p, sia la CPU che la GPU si scalderanno in men che non si dica; inoltre, questo è uno dei pochi titoli nella lista dove l’utilizzo di DLSS e FSR è consigliato (sebbene non obbligatorio) per aumentare ancor di più il livello di stress sulla scheda video.

Dying Light 2 Stay Human

Nonostante Dying Light 2 Stay Human non sia stato accolto in modo molto positivo dalla critica al suo rilascio, l’aspetto visivo del gioco è spettacolare, utilizzando tutta la gamma di strumenti grafici possibile. Come per la maggior parte dei titoli di cui vi abbiamo parlato, per testare la GPU dovrete attivare il ray tracing, che in questo caso può essere supportato anche dal DLSS o FSR.

Hitman 3

Anche se è uscito da più di un anno, IO Interactive continua a supportare Hitman 3, aggiungendo nuovi elementi e migliorando l’esperienza di gioco. Per spingere al massimo la vostra GPU quello che vi consigliamo di fare è settare tutte le impostazioni su Alto, tranne la barra di Livello dei Dettagli che può essere impostata su Ultra. Dopodiché potete utilizzare il DLSS, il FSR o il XeSS di Intel per migliorare le performance, selezionando semplicemente la qualità al massimo.

Assassin’s Creed: Valhalla

Assassin’s Creed: Valhalla non ha il ray tracing, ma nonostante ciò, con la risoluzione e i dettagli impostati al massimo, la vostra GPU si surriscalderà in men che non si dica. Le schede video di ultima generazione potrebbero trovare questo gioco facile da gestire, ma c’è un’impostazione che può cambiare le carte in tavola: la resolution scale; spingetela al massimo e la scheda video renderizzerà più pixel, prima di riportarli al livello del monitor. Fate attenzione però, dato che impostarla troppo in alto potrebbe far esaurire la memoria della vostra scheda.

Red Dead Redemption 2

Finiamo la nostra lista con un classico di Rockstar: Red Dead Redemption 2. In questo gioco non c’è un ray tracing strabiliante, bensì tante texture, poligoni e shaders; quello che vi consigliamo di fare è aumentare ogni impostazione al massimo, tranne la tassellazione e il livello della qualità dell’acqua, che può essere mantenuto a 3 o meno. Inoltre, dovreste attivare il DLSS o il FSR, non solo per gli fps extra, ma anche perché il carico sulla memoria con tutte le impostazioni maxate potrebbe essere troppo per alcune carte, risultando in uno stallo della GPU.

Questo è tutto ciò che avevamo da dire su 10 dei giochi migliori per spingere al massimo la vostra GPU. Ovviamente non vi stiamo consigliando di acquistarli solo per mandare in incandescenza la vostra scheda grafica: abbiamo inserito appositamente titoli popolari e recenti, in modo che sia più probabile che ne abbiate almeno uno pronto nella vostra libreria da far partire senza dover sborsare un euro.