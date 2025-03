In inZOI i personaggi potranno morire, ecco come

Nei mondi digitali dei life simulator, la fine può essere drammatica, comica o profondamente ironica. Il nuovo simulatore di vita inZOI, prossimo al debutto in accesso anticipato il 28 marzo, farà tornare questa macabra tradizione con ben sedici modalità diverse per dire addio ai propri personaggi virtuali. Una caratteristica che, secondo il game director Hyungjun "Kjun" Kim, rappresenta un elemento fondamentale dell'esperienza di gioco, riflettendo la realtà della vita stessa attraverso meccaniche di simulazione sorprendentemente dettagliate.

"Una delle caratteristiche principali di questo gioco è la morte", confessa Kjun durante una recente presentazione online. La sua affermazione, lungi dall'essere macabra, rivela l'approccio realistico che il team di sviluppo ha voluto dare alla simulazione. "In inZOI abbiamo molte diverse tipologie di morte perché la vita è inevitabilmente accompagnata dalla morte. I tuoi Zoi potrebbero scivolare in bagno e morire, oppure mangiare cibo avariato, correre in bagno e, ancora una volta, morire."

La lista delle possibili fatalità è sorprendentemente varia e include anche l'elettrocuzione durante la riparazione di elettrodomestici malfunzionanti. Tuttavia, proprio come in The Sims 4, il team ha calibrato le probabilità per mantenere l'esperienza bilanciata. "Ho impostato le probabilità molto basse", spiega Kjun, "ma in effetti gli apparecchi elettronici si rompono piuttosto spesso."

Tra le sedici diverse modalità di morte, una in particolare distingue inZOI dai suoi predecessori spirituali: la morte per mancanza di riconoscimento sociale. "È qualcosa che esiste solo in inZOI", sottolinea il direttore. "Nel mondo moderno, molte persone trovano appagamento nell'essere riconosciute dagli altri, e questa morte riflette proprio questa dinamica."

Il meccanismo funziona attraverso un sistema di reputazione e rumor. "Immagina di litigare con qualcuno e che questa voce si diffonda tornando infine a te. Potresti ricevere un messaggio al riguardo, o un amico potrebbe parlarti di questa diceria. Se la voce è negativa, il tuo bisogno di riconoscimento può diminuire drasticamente, fino a causare, nei casi più gravi, la morte del personaggio."

Questa morte per imbarazzo sociale rappresenta un'innovazione significativa nel genere, riflettendo in modo sorprendentemente accurato le ansie della vita contemporanea e l'importanza che diamo all'approvazione altrui. Una meccanica che potrebbe risuonare in modo inquietante con molti giocatori abituati a navigare le complesse dinamiche sociali dei social media.

Le strade di inZOI non sono prive di pericoli più convenzionali. "Un'altra cosa che volevo menzionare sulla morte è che potresti essere investito dalle automobili. Quindi fai attenzione quando sei vicino alle macchine", avverte Kjun. Un'aggiunta che i fan di The Sims 4 potrebbero apprezzare particolarmente, considerando che in quel gioco i personaggi non possono guidare direttamente.

La vasta gamma di possibili cause di morte in inZOI non è solo un elemento di dark humor, ma riflette l'ambizione del team di sviluppo di creare un simulatore di vita con un livello di dettaglio e realismo senza precedenti. Come ha dichiarato lo stesso creatore del gioco, è stato "sconsideratamente coraggioso anche solo pensare di creare un gioco di questa portata."

Un nuovo contendente nel regno dei life simulator

Mentre il lancio in accesso anticipato si avvicina, inZOI si prepara a sfidare il dominio di The Sims nel genere dei simulatori di vita. Con meccaniche sociali complesse, un sistema di conseguenze realistiche e la promessa di un mondo virtuale dettagliato, il gioco dello sviluppatore Krafton potrebbe offrire una nuova prospettiva su cosa significhi vivere, e morire, in un universo digitale.

Per gli appassionati del genere, abituati a rimuovere le scale dalle piscine o a costruire stanze senza porte nei loro giochi The Sims, inZOI promette di portare l'arte della morte virtuale a nuovi livelli di creatività macabra e realismo inquietante. Il tutto mantenendo quell'equilibrio tra simulazione seria e umorismo nero che ha sempre caratterizzato i migliori esponenti del genere.