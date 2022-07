Se siete tra i fortunati possessori di una PlayStation 5, e volete approfittare del Prime Day 2022 per acquistare qualche accessorio extra per la vostra console, ma ovviamente a prezzo scontato, allora non potete davvero ignorare questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete portarvi a casa un fantastico pad DualSense in colorazione bianca, con uno sconto di ben 20 euro sul prezzo d’acquisto!

Stiamo parlando, dunque, di appena 49,99€, un prezzo davvero ottimo, specie considerando i 69,99€ del prezzo originale, che rendono questo uno degli importi più bassi mai raggiunti da questo particolare pad console, quanto meno su Amazon, e certamente considerando i soli prodotti nuovi, e non quelli Warehouse.

Punta di diamante dell’intera esperienza PlayStation 5, il DualSense è un pad diventato rapidamente celebre tra gli appassionati di gaming su console, viste le sue peculiarità che lo rendono, senza alcun dubbio, uno dei sistemi di controllo più coinvolgenti attualmente in circolazione.

Il merito è dell’accoppiata tecnologica sviluppata da Sony, ed inclusa nel pad, che mette assieme un ottimo e ben distribuito sistema di vibrazione, all’ormai ben noto “feedback aptico” dei tasti dorsali che, dove correttamente implementato, aumenta o diminuisce la resistenza dei grilletti (L1 e R1) per offrire un feedback realistico e contestuale alle azioni di gioco.

Ergonomico, ben bilanciato dal punto di vista del peso, e dotato di una buona autonomia, il DualSense è un pad davvero eccellente, forse il migliore mai prodotto da Sony e, per questo, poterne acquistare un secondo (o magari un terzo?) ad un prezzo tanto basso è un affare che nessun gamer dovrebbe sottovalutare!

Per questo, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare immediatamente il vostro acquisto, cosa possibile consultando subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

