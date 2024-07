5 perle che vi siete persi su Steam a giugno 2024

Steam è uno shop ricco di grandi e piccoli titoli che non sappiamo mai se vale la pena acquistare. Per questo motivo abbiamo pensato alla realizzazione di una rubrica dedicata a cinque giochi da giocare sul client di Valve; consigli non pensati solo in virtù delle uscite, ma anche solo banalmente del periodo, di possibili scontistiche o di esperienze che vale la pena recuperare.

Giugno ha dato inizio all'Estate e con essa anche una marea di nuovi titoli pronti a conquistare i cuori dei giocatori di tutto il mondo. Dall'azione frenetica agli avvincenti mondi fantasy fino a storie emozionanti, c'è qualcosa per tutti i gusti. Mettetevi comodi, aggiornate la vostra libreria e lasciatevi sorprendere con queste cinque scelte particolarmente... estive.

Dave the Diver

Genere: rpg/narrativo

Anno: 2023

Recensione

Dave the Diver è un affascinante gioco "indie" che combina esplorazione subacquea e gestione di un ristorante di sushi, sviluppato da MINTROCKET. Con la sua componente visiva apprezzabile, un gameplay variegato e una narrazione che funziona benissimo, Dave the Diver è un titolo che ha catturato l'attenzione di molti giocatori e della critica.

Il gioco segue le avventure di Dave, un ex subacqueo che torna in azione quando riceve una chiamata dal suo vecchio amico, il quale gli propone di gestire insieme un ristorante di sushi. Tuttavia, c'è un trucco: il pesce deve essere fresco, il che significa che Dave deve immergersi ogni giorno nelle profondità dell'oceano per pescare il miglior pesce possibile.

Il gameplay di Dave the Diver si divide principalmente in due parti:

Esplorazione Subacquea : Durante il giorno, occorre accompagnare Dave nelle sue immersioni, esplorando un vasto e variegato mondo sottomarino. L'oceano è pieno di vita, dai piccoli pesci colorati ai grandi predatori, e ogni immersione è un'opportunità per scoprire nuove specie e raccogliere risorse. L'inghippo è che bisogna fare attenzione ai pericoli dell'oceano, come squali e altre creature pericolose, e gestire l'ossigeno di Dave per evitare di annegare.

Dave the Diver utilizza una grafica in pixel art, che conferisce al gioco un fascino retrò e una grande attenzione ai dettagli. L'oceano è rappresentato in modo vivido e colorato, con animazioni fluide che rendono l'esplorazione subacquea un piacere visivo.

Anno 1800

Genere: gestionale

Anno: 2019

Recensione

Anno 1800 è un gioco di strategia e costruzione di città sviluppato da Blue Byte e pubblicato da Ubisoft. Rilasciato nel 2019, è l'ultimo capitolo della famosa serie "Anno", che combina elementi di gestione delle risorse, sviluppo urbano e esplorazione. Ambientato nel periodo della Rivoluzione Industriale, Anno 1800 offre una ricca esperienza di gioco, mettendoci nei panni di un leader cittadino che deve costruire e gestire un impero fiorente.

Anno 1800 si svolge nel XIX secolo, un'era di cambiamenti radicali e innovazioni tecnologiche. Il titolo inizia con una piccola colonia che dovrà essere sviluppata in una città prospera, gestendo tutte le sfide che derivano dal progresso industriale, dall'espansione coloniale e dalle dinamiche sociali. La trama del gioco è guidata dalle decisioni del giocatore, che influenzano lo sviluppo della civiltà e le relazioni con altre potenze mondiali.

Anno 1800 è ancora oggi visivamente impressionante, con una grafica dettagliata e realistica (e che richiede un hardware di buon livello). L'attenzione ai dettagli è notevole, dai pittoreschi paesaggi rurali alle affollate strade cittadine, passando per le complessità delle macchine industriali. Ogni elemento visivo contribuisce a creare un mondo immersivo e credibile.

La Terra di Mezzo: Ombra della Guerra

Genere: Action/adventure

Anno: 2017

Recensione

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra (Middle-earth: Shadow of War) è un videogioco d'azione e avventura sviluppato da Monolith Productions e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. Rilasciato nel 2017, è il sequel di "La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor" e continua la storia del ranger Talion e del fabbro elfico Celebrimbor nella loro lotta contro Sauron e le forze del male nella Terra di Mezzo.

La trama de L'Ombra della Guerra riprende poco dopo gli eventi di "L'Ombra di Mordor". Talion e Celebrimbor, ora uniti in un unico essere, forgiano un nuovo Anello del Potere per affrontare Sauron direttamente. La loro missione li porta in profondità nel cuore di Mordor, dove devono affrontare nuovi e vecchi nemici, reclutare eserciti e conquistare fortezze per indebolire le forze del Signore Oscuro.

Il gioco è ambientato in varie regioni della Terra di Mezzo, ognuna con il proprio ambiente unico, dalla tetra e vulcanica Mordor alle lussureggianti foreste di Nurn. La lore del mondo di Tolkien è ben rappresentata, con numerosi riferimenti e personaggi tratti dai libri e dai film.

Il gameplay di "L'Ombra della Guerra" è un'evoluzione del sistema Nemesis introdotto nel primo gioco, con un'enfasi ancora maggiore sul combattimento dinamico, l'esplorazione e la gestione degli eserciti.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra vanta ancora oggi di un'ottima componente visiva, con dettagli visivi curati e ambienti ben progettati che rendono omaggio all'universo di Tolkien. Le animazioni dei personaggi, in particolare durante i combattimenti, sono fluide e spettacolari, contribuendo a un'esperienza visiva immersiva.

Su Steam è possibile portarselo a casa a soli 2 euro in questo momento, un vero affare!

Hi-Fi Rush

Genere: Action

Anno: 2023

Recensione

Hi-Fi Rush è un'esplosione di energia e stile nel mondo dei videogiochi, sviluppato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda Softworks. Questo titolo si distingue per la sua combinazione unica di azione e ritmo, offrendo un'esperienza decisamente frizzantina.

Il gioco segue le avventure di Chai, un giovane musicista sognatore che aspira a diventare una leggenda del rock. La sua vita cambia radicalmente quando un esperimento tecnologico va storto, fondendo un lettore musicale direttamente nel suo cuore. Questa fusione dona a Chai la capacità di percepire e manipolare il mondo intorno a lui attraverso la musica.

Ambientato in una futuristica città cyberpunk, Hi-Fi Rush presenta un universo dove ogni elemento, dai nemici ai movimenti del protagonista, si sincronizza perfettamente con il ritmo della colonna sonora. Questa meccanica innovativa crea un gameplay dove azione e musica sono indissolubilmente legate, trasformando ogni battaglia in una coreografia spettacolare.

Il gameplay di Hi-Fi Rush è una sinfonia di combattimenti frenetici e precisione ritmica. è doveroso eseguire combo e mosse speciali a tempo di musica per massimizzare il danno e sconfiggere i nemici in modo efficiente. La colonna sonora è una miscela eclettica di brani originali e tracce con licenza, spaziando tra vari generi musicali per mantenere alta l'adrenalina e la varietà.

Dal punto di vista visivo, Hi-Fi Rush è una gioia per gli occhi. Il gioco adotta uno stile grafico cel-shading, con colori vivaci e un design dei personaggi che ricorda i migliori fumetti e anime. Ogni livello è ricco di dettagli, e l'intero mondo di gioco pulsa al ritmo della musica, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.

Un salto nel passato - Dungeon Keeper 2

Genere: strategico/gestionale

Anno: 1999

Per il gioco retro di questo mese ho scelto Dungeon Keeper 2.

Dungeon Keeper 2 è un classico gioco di strategia in tempo reale sviluppato da Bullfrog Productions e pubblicato da Electronic Arts. Uscito nel 1999 (nel 2000 in Europa), è il sequel dell'acclamato Dungeon Keeper e ha consolidato ulteriormente la serie come uno dei titoli più iconici nel genere dei giochi di gestione dei dungeon.

In Dungeon Keeper 2, assumete il ruolo del Custode del Dungeon, un essere malvagio e potente il cui obiettivo è dominare il mondo sotterraneo e sconfiggere gli eroi del bene che osano entrare nel suo dominio. Il gioco è ambientato in un mondo fantasy, pieno di creature magiche e oscure, dove il protagonista deve costruire e gestire il proprio dungeon, difendendolo dagli invasori e espandendo il proprio potere.

Il gameplay di Dungeon Keeper 2 combina elementi da city building e strategia in tempo reale. I giocatori devono scavare tunnel e stanze nel sottosuolo, creare trappole per difendersi dagli eroi invasori e reclutare varie creature per aiutare nella difesa e nell'espansione del dungeon. Ogni tipo di creatura ha abilità e necessità specifiche, richiedendo una gestione attenta delle risorse e degli spazi.

Per la sua epoca, Dungeon Keeper 2 vantava una grafica 3D di gran livello e un design visivo molto apprezzato, non scontato per un titolo degli anni 2000. L'atmosfera oscura e umoristica del gioco è accentuata da un doppiaggio eccellente e da una colonna sonora di buon livello.

Nonostante gli anni trascorsi, Dungeon Keeper 2 ha mantenuto una base di fan dedicata e continua ad essere ricordato come un classico del genere. Il suo approccio unico alla gestione dei dungeon e il suo stile distintivo hanno influenzato molti giochi successivi come il franchise Dungeons o il vero erede spirituale del franchise, War for the Overworld, considerato come il vero terzo capitolo della serie cancellato nei primi anni 2000.