No, non siamo impazziti, Sony Electronics entra finalmente nel mondo dei videogiochi. All’interno di Sony ci sono varie divisioni, come quella “entertainment” con PlayStation, la novità è che la divisione che fino ad oggi si è occupata di prodotti come classiche cuffie, altoparlanti, televisori e tanto altro, fa il suo ingresso nel mondo dei videogiochi. Difficile capire dove stia la linea di demarcazione, sicuramente c’è una condivisione di know-how tra tutte le divisioni, e la nuova vocazione gaming di Sony Electronics si concentra inizialmente su cuffie e monitor gaming, sotto il nuovo brand “Inzone”.

Nuove cuffie gaming Sony Inzone H9 / H7 / H3

Sony ha voluto trasferire il know-how accumulato in molti anni di creazione di cuffie per ascolto musicale e smartphone in prodotti pensato principalmente per il gaming su PC, le cui caratteristiche principali sono:

Audio spaziale a 360 gradi

Padiglioni in pelle sintetica o nylon

Cancellazione attiva del rumore

Microfono di alta qualità

Connettività wireless 2.4 GHz e Bluetooth

40 ore di autonomia

Ricarica veloce

Così come per le cuffie e auricolari audio classici, anche le nuove cuffie gaming avranno un supporto software che permette di rilevare la forma delle nostre orecchie e personalizzare la resa sonora per il miglior effetto surround, qualcosa che attualmente i concorrenti non prendono in considerazione mentre riproducono un ambiente virtuale standardizzato, che può adattarsi bene a molti, ma non a tutti.

I modelli disponibili saranno tre, chiamati H3, H7 e H9. Sul modello top di gamma, Inzone H9, sarà disponibile la cancellazione attiva del rumore e avrà padiglioni in pelle sintetica, mentre H3 e H7 perdono l’ANC e avranno padiglioni in Nylon. Come per le controparti per musica esiste una modalità di trasparenza attivabile velocemente.

Un microfono di alta qualità è presente su tutti i modelli, si richiude facilmente attivando una modalità “muto”. H9 e H7 offriranno anche un pulsante che permette di regolare il bilanciamento dell’audio tra chat e videogioco, funzione mancante su H3.

H9 e H7 sono modelli wireless (2.4 GHz con dongle incluso ma anche Bluetooth), con autonomia fino a 40 ore per H7 e 32 ore per H9. La differenza riguarda la presenza di un’illuminazione LED su H9 che consuma batteria e che, purtroppo, non è disattivabile. In ogni caso è presente una modalità di ricarica veloce che in dieci minuti aggiunge un’ora di autonomia, ed è possibile usarle anche mentre connesse. H3 è invece un modello unicamente cablato con connettore USB-C.

Per quanto riguarda i prezzi, Inzone H3 sarà venduta a 100 euro, H7 a 250 euro e la top di gamma H9 a 300 euro, e tutte saranno disponibili da luglio. Se siete giocatori PlayStation, potrete usare queste cuffie anche su console, ma non saranno compatibili con Xbox.

Nuovi monitor gaming Sony M9 e M3

Sony entra anche nel mondo dei monitor gaming, perfetti per i videogiochi su PC e PlayStation 5. Si tratta di due modelli da 27”, il top di gamma “M9” avrà un pannello 4K a 144Hz, mentre il modello M3 avrà un pannello Full HD da 240 Hz. Entrambi usano tecnologia IPS.

Molte le caratteristiche disponibili. Si va dalla compatibilità HDR600 all’auto tone mapping con PS5, alla possibilità di visualizzare un mirino e selezionare varie modalità colore che migliorano la visibilità in base al tipo di gioco. La retroilluminazione LED con local-diming migliora i contrasti e la luminosità.

Interessante la presenza di un software e di un’app che permettono d’interagire con le configurazioni del monitor, senza dover passare tramite il sempre scomodo OSD a bordo.

Un’altra caratteristica speciale è la presenza di uno Switch KVM che permette di passare in maniera automatica tra due dispositivi, ad esempio potrete connettere a questo monitor un notebook e il PC da gaming; quando spegnerete il notebook o accenderete il PC da gioco, in automatico il monitor e anche le periferiche collegate (mouse e tastiera) funzioneranno con l’altro computer.

La dotazione di porte è decisamente completa: due HDMI 2.1, una Display Port 1.4, USB-C, jack audio e un HUB USB per la funzione KVM Switch. Regolabili in altezza, si possono inclinare e non manca un sistema di cable management.

Inizialmente sarà disponibile unicamente il modello top di gamma a un prezzo di 1099€.

Le nostre considerazioni

Coraggiosa la mossa di Sony di lanciare il nuovo brand “Inzone” sul mercato, tutto ovviamente dipenderà dal modo in cui riuscirà a comunicarlo, ma al momento abbiamo diversi dubbi a riguardo. In ogni caso siamo positivamente impressionati dalle caratteristiche della linea di cuffie, il suono spaziale a 360 gradi è certamente utile nei videogiochi, quanto è abbastanza inutile nella riproduzione musicale classica, situazione dove solitamente fa più danni rispetto i benefici che porta. Anche l’ANC può essere utile, e se Sony raggiungerà lo stesso livello qualitativo in termini di qualità audio e cancellazione del rumore, non abbiamo dubbi che saranno ottime cuffie.

Certo non poteva mancare qualche scelta senza senso, come un’autonomia ridotta di 8 ore (sulla carta) del modello H9 rispetto ad H7, per via di un’illuminazione LED non disattivabile.

Siamo più titubanti invece per quanto riguarda il monitor. Senza dubbio siamo davanti a un prodotto di qualità, e soprattutto interessante per le sue caratteristiche: KVM Switch integrato, software e app di gestione, buona dotazione di porte. Tuttavia il prezzo di oltre 1000 euro ci sembra una barriera d’ingresso importante.