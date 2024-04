Arcade Stick al minimo storico grazie alla Gaming Week

Se vi piacciono i giochi arcade e di combattimento, considerate l'acquisto dell'Arcade Stick di 8BitDo per migliorare la vostra esperienza ludica. Durante la Gaming Week di Amazon, che dura fino al 5 maggio, questo modello è disponibile al prezzo più basso mai offerto dalla piattaforma. Potete aggiudicarvelo per soli 100,99€, un'opportunità imperdibile per tutti gli amanti del genere.

Arcade Stick 8BitDo, chi dovrebbe acquistarlo?

L'8BitDo Arcade Stick è il compagno ideale per gli appassionati di giochi che desiderano vivere un'esperienza di gioco arcade autentica comodamente a casa propria. Compatibile con Xbox Series X/S, Xbox One e PC, questo controller offre una flessibilità di connessione ineguagliabile, che permette sia l'uso wireless che quello via cavo a 2,4 G.

Il supporto del software 8Bitdo Ultimate consente una personalizzazione totale, rendendolo ideale per i giocatori che amano modificare le impostazioni per adattarle al proprio stile di gioco. Inoltre, con la modalità doppia, che include sia la modalità joystick che quella movimento gamepad, insieme al jack audio da 3,5 mm e controllo del volume, gli utenti godranno di un'immersione totale nei loro giochi preferiti.

Se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco arcade migliorata o semplicemente desiderate un controller versatile e di alta qualità per la vostra console o PC, l'8BitDo Arcade Stick, ora disponibile a soli 100,99€, è quindi l'acquisto che fa per voi. Di offerte interessanti in questa Gaming Week ce ne sono tante altre, pertanto continuate a seguire la nostra rassegna per non perdervi le migliori offerte.

