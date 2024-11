8BitDo sta per lanciare delle periferiche ispirate alla prima Xbox

8BitDo, noto produttore di periferiche per il retrogaming, ha lanciato due nuovi prodotti ispirati al design dell'originale console Xbox di Microsoft: una tastiera meccanica e un mouse, entrambi caratterizzati da un'estetica trasparente verde.

La tastiera 8BitDo Retro 87 Mechanical Keyboard ($199.99 in America) e il mouse Retro R8 ($59.99 in America) sono disponibili per il pre-ordine su Amazon US, rappresentando un'espansione della linea di prodotti retrò dell'azienda. Non sappiamo quando arriveranno anche da noi in Europa. A ogni modo, questi accessori incorporano non solo il caratteristico verde trasparente, ma anche accenti colorati che richiamano i tradizionali pulsanti ABXY delle console.

La tastiera Retro 87 presenta switch Kailh Jellyfish X, scelti probabilmente per il loro aspetto trasparente. Le principali novità riguardano la scocca verde trasparente, i keycap e i pulsanti macro aggiuntivi. Inoltre, a differenza dei modelli precedenti, questa versione offre una retroilluminazione RGB per tasto, con 8 modalità diverse.

Il mouse Retro R8 rappresenta invece il debutto di 8BitDo in questa categoria di prodotti. Si tratta di un mouse da gaming ambidestro con 8 pulsanti programmabili, connettività USB-C, 2.4 GHz e Bluetooth LE, e una risoluzione fino a 26.000 DPI. Con un peso di 77 grammi, si posiziona nella fascia media dei mouse wireless.

Il Retro R8 utilizza switch Kailh Sword GM X Micro, con una forza di attuazione di circa 60 gf e una durata stimata di 100 milioni di clic. È dotato di un sensore ottico PAW 3395 e offre sei impostazioni DPI selezionabili tramite un pulsante dedicato. La frequenza di polling raggiunge gli 8 kHz in modalità cablata, 4 kHz in modalità 2.4 GHz e 125 Hz via Bluetooth.

8BitDo dichiara un'autonomia tra le 26 e le 105 ore per il mouse Retro R8, a seconda della modalità di connessione e del polling rate utilizzato. La batteria Li-ion da 450 mAh può essere ricaricata completamente in 2,5 ore utilizzando la base di ricarica inclusa, che funge anche da estensore di segnale.

Sia la tastiera che il mouse possono essere configurati tramite il software 8BitDo Ultimate V2, disponibile esclusivamente per Windows. Questo permette di personalizzare l'illuminazione, le mappe dei tasti, i profili e le macro.