La giornata odierna è ricca di informazioni relative ad A Plague Tale: Requiem (che potete già prenotare su Amazon). Il nuovo capitolo della serie sviluppata da Focus Entertainment, infatti, dopo aver annunciato che il suo completamento richiederà un sostanzioso numero di ore, ha mostrato anche un nuovo trailer. Nel breve video promozionale, oltre a maggiori informazioni relative alle ambientazioni di gioco, possiamo trovare diversi indizi che lasciano intuire anche l’atmosfera che i fan dovranno aspettarsi.

I personaggi protagonisti, come già largamente annunciato, saranno ovviamente Hugo e Amicia. I due fratelli stanno cercando una cura per la malattia che affligge Hugo, e questa ricerca, a quanto pare, condurrà i due protagonisti a un’isola luminosa nella quale però non è chiaro quello che potranno trovare. Tuttavia, le differenze rispetto al primo capitolo sono molteplici e promettono anche dei sostanziosi cambiamenti negli atteggiamenti degli stessi personaggi. Il carattere dei due protagonisti di A Plague Tale: Requiem risulta infatti portato a un nuovo livello e ricco di sfumature intriganti.

Hugo sembra potenzialmente rimasto in balia della sua rabbia. Come annunciato tempo fa, infatti, i suoi poteri sono aumentati e gli permettono di controllare enormi orde di topi. Tuttavia, sembra che questo dono sia anche una maledizione che degenera a causa dell’ira crescente del ragazzo. Nel video, infatti, sentiamo Amicia che tenta di richiamarlo alla calma e lo invita a smettere, mentre un’orda sconfinata di topi invade le strade della città.

Per quanto riguarda Amicia, invece, sembra aver sviluppato un carattere molto più duro e severo. La vediamo imporsi con altri personaggi e tentare di controllare Hugo. In A Plague Tale: Requiem, inoltre, Amicia potrà aggiungere al suo arsenale di armi anche una nuova balestra che certamente farà comodo ai giocatori. Infine, vi ricordiamo che il titolo di Focus Entertainment è in uscita il 18 ottobre 2022 su PC, Xbox e PlayStation.