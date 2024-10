A Quiet Place: The Road Ahead, nuovo video racconta la protagonista

Saber Interactive e Stormind Games hanno rilasciato un nuovo dev diary per A Quiet Place: The Road Ahead, il videogioco horror ispirato all'omonima serie cinematografica. Il titolo, in uscita il 17 ottobre 2024 per PC e console next-gen, si concentra sulla protagonista Alex Taylor e sulle sfide che dovrà affrontare.

Il video approfondisce le caratteristiche di Alex, tra cui l'asma e la gravidanza, che influenzeranno il gameplay. Vengono inoltre esplorati i rapporti complessi con altri personaggi chiave della trama.

Questa anteprima offre agli appassionati uno sguardo sulle meccaniche di gioco uniche e sulla narrazione immersiva che caratterizzeranno l'esperienza di A Quiet Place: The Road Ahead, promettendo di trasportare i giocatori nell'atmosfera tesa e silenziosa del franchise cinematografico.