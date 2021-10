Abandoned: annunciato il prequel di un gioco che ancora non esiste

Sì, avete letto bene: Abandoned, uno dei giochi più chiacchierati a causa della sua strana campagna marketing fatta di rinvii e allusioni ad opere e sviluppatori ben più famosi, riceverà un prequel. Si chiamerà Abandoned Prologue e verrà pubblicato nei primi mesi del 2022.

Lo studio olandese Blue Box è stato a lungo sulla bocca di testate videoludiche e giocatori a causa dei continui riferimenti ora a Kojima, ora a Silent Hill, ora a Metal Gear Solid. Il tutto inoltre è sempre stato circondato da strani eventi come app rilasciate per ospitare contenuti mai arrivati, annunci rinviati e rinvii rivelati durante annunci. Abandoned, secondo le parole degli sviluppatori di Blue Box, dovrebbe essere un videogioco Tripla A per PS5, i cui dettagli però sono ancora del tutto ignoti.

Già lo scorso settembre Blue Box Game Studios aveva riferito che prima del rilascio ufficiale del gioco sarebbe stata pubblicata un’esperienza collaterale autoconclusiva. Proprio in giornata, questo progetto collaterale si è rivelato essere un prequel di un videogioco che ancora non esiste: Abandoned Prologue, disponibile durante il primo trimestre del 2022. Il gioco non sarà un contenuto fruibile sull’App Realtime Experience di PS5 dove Blue Box aveva deciso di far confluire contenuti legati ad Abandoned.

We will be releasing an update for the app shortly with new trailers and content.

The Prologue is a full game and not a demo or trailer.

Hope this gave you same clearity.

