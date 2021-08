Abandoned, l’aggiornamento dell’app è una presa in giro per l’utenza

Nella giornata di ieri l’app di Abandoned si è misteriosamente aggiornata. Blue Box Game Studios ha divulgato su Twitter l’annuncio dell’arrivo del primo contenuto intorno alla serata di ieri ma qualcosa non ha funzionato nella comunicazione dello studio. Praticamente tutti si aspettavano un reveal trailer o un teaser più corposo rispetto alle misteriose immagini divulgate nelle ultime settimane ma così non è stato.

L’aggiornamento dell’app di Abandoned infatti al momento ha “liberato” solamente un contenuto. E si tratta della stessa GIF pubblicata su Twitter dallo studio di sviluppo il 10 agosto, a venti minuti dal terzo, tentativo di reveal. Inutile dire che una mossa simile non è stata ben apprezzata, così come non è stato ben apprezzato anche la rimozione a tutti i tweet in merito ai problemi tecnici che hanno impedito il reveal del gioco il 10 agosto 2021, ovvero circa quattro giorni fa.

“Risparmiate il vostro tempo, non scaricate niente. È solamente quel video di Twitter del tizio che cammina” uno dei commenti più aggressivi nei confronti dello studio, lanciato dallo YouTuber RGT 85. E non va meglio in altri lidi, come forum e Reddit, dove gli animi delle persone si sono scaldati per bene, accusando lo studio di essere andato troppo oltre, come a voler ribadire il classico detto “Lo scherzo è bello quando dura poco”. E quello di Abandoned, essendosi anche trasformato in una sorta di ARG, sembra essere andato ben oltre una geniale trovata di marketing.

Save your time downloading it. It's just that shitty Twitter video of the dude walking on the app. That's it. — RGT 85 (@RGT_85) August 13, 2021

Certo, potrebbe esserci ancora il beneficio del dubbio: l’app di Abandoned ha diversi slot, tra cui gameplay trailer e release trailer, che secondo lo studio dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Dopo però i molteplici ritardi, gli invii e la cancellazione di diverso materiale dai canali social del team di sviluppo la situazione appare decisamente fumosa.

Vedremo se alla fine il gioco vedrà davvero la luce oppure si rivelerà essere l’ennesimo passo più lungo della gamba di Blue Box Game Studios, che negli anni ha annunciato e cancellato diversi progetti. Il curriculum e gli ultimi mesi non giocano a favore dello sviluppatore ma restiamo in attesa di eventuali nuovi contenuti, che a questo punto non possiamo essere certi arriveranno mai.