Nel corso degli anni abbiamo avuto la fortuna di vedere Doom girare su qualsiasi tipo di dispositivo, ma mai su una barretta di cioccolato. Eppure anche l’ultimo muro è caduto, almeno in un certo senso. Un video distribuito su YouTube ha infatti mostrato che il gioco di John Romero arriva anche su del cibo commestibile, più o meno.

Andiamo con ordine: no, purtroppo al momento nessuna barretta di cioccolata è in grado di far girare Doom. Una società di new York ha però sfruttato il classico meme che invita i genitori a controllare le caramelle che i propri figli ricevono dal Dolcetto e Scherzetto porta a porta. Un meme che è stato rivisto proprio in chiave videoludica, con la realizzazione di un finto dolce con tanto di schermo, il tutto impacchettato nella carta del Milky Way, storico brand che si occupa proprio di cioccolata e dolciumi negli Stati Uniti d’America.

“Per favore, controllate sempre i dolci ricevuti dai vostri bambini. Abbiamo trovato Doom su questa barretta Milky Way”, recita il divertente spot pubblicitario creato da Adafruit Industries, una società che si occupa di tecnologia con sede a New York. Il tutto si conclude poi con un gioco di parole e la frase “Do not eat if it’s turing complete”, un chiaro riferimento ad Alan Turing. Potete dare uno sguardo al simpatico spot pubblicitario poco più in basso.

Ora, Doom che gira su una barretta Milky Way è sicuramente interessante e dobbiamo essere onesti: vorremmo pagare (quasi) qualsiasi cifra per poter vedere una cosa del genere. Per ora tutto ciò resta un sogno, ma speriamo vivamente che in futuro un concept del genere resti acquistabile. Non tanto per il nostro palato, ma anche per puro collezionismo. Volete mettere l’idea di avere in casa una barretta di cioccolato finta con uno schermo che riproduce uno dei migliori FPS di sempre?