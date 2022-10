Ora abbiamo raggiunto la perfezione: Doom, il gioco originale degli anni ’90 creato da John Romero, è infatti giocabile all’interno del blocco note. No, non stiamo scherzando e avete capito bene: il first person shooter più amato di sempre, in grado di girare su qualsiasi dispositivo esistente, si può ora eseguire all’interno dell’editor di documenti di testo integrato in tutte le versioni di Windows. E sì, gira anche a 60 frame al secondo.

“Sono riuscito a far girare DOOM all’interno del blocco note a 60 frame al secondo”, si legge nel tweet di Samperson, il programmatore che è riuscito in questa sorta di impresa. Ha poi spiegato alcuni dettagli, tra cui il non aver modificato il codice sorgente del blocco note e che il gioco è interamente giocabile dall’inizio alla fine. Una vera e propria stregoneria, che però potrà trovare risposta a breve: l’intenzione di Samperson è infatti quella di pubblicare il prima possibile una copia per tutti.

Non è la prima volta che Doom viene fatto girare su dispositivi diversi dai semplici computer. Il gioco di John Romero è utilizzato come una sorta di benchmark, e nel corso degli anni abbiamo assistito a qualsiasi genere di prova, dalle calcolatrici fino ai forni microonde. Ovviamente il gioco può anche contare su una vasta scena di modder, che hanno addirittura trasformato il first person shooter in un altro gioco. Insomma, se siete dei giocatori PC, il titolo non può annoiarvi: c’è sempre qualcosa da scoprire, qualcosa da fare e qualcosa di nuovo da provare.

i got DOOM running inside Notepad at 60fps pic.twitter.com/EQFuRu4N0r — Samperson (Crime Arc) (@SamNChiet) October 9, 2022

DOOM è stato pubblicato da id Software nel 1993 su PC. I diritti dell’IP sono oramai saldamente nelle mani di Bethesda e Microsoft, così come nelle mani del gruppo è anche il team di sviluppo originale che diede i natali allo shooter in prima persona. Al momento id Software non ha ancora annunciato un nuovo capitolo della serie, ma non è escluso che nel corso del prossimo futuro il team di sviluppo non accontenti i fan desiderosi di un nuovo capitolo dopo il successo di Doom Eternal, che se non avete ancora giocato potete recuperare su Amazon a un prezzo scontato.