Xbox Game Pass perde ben 8 giochi a dicembre, vediamo quali

Microsoft ha annunciato i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass a metà dicembre 2024. Tra i titoli in uscita spiccano Forza Horizon 4, Rise of the Tomb Raider e The Quarry, giochi importanti e di ottima qualità.

La data prevista per la rimozione dei giochi è il 15 dicembre, anche se potrebbero esserci piccole variazioni. Forza Horizon 4 verrà completamente rimosso dal mercato il 12 dicembre a causa della scadenza delle licenze contenute al suo interno. Gli utenti interessati a continuare a giocarci dopo tale data dovranno procedere all'acquisto, approfittando degli sconti attualmente disponibili.

Ecco l'elenco completo dei giochi che lasceranno Xbox Game Pass a metà dicembre:

Forza Horizon 4

Rise of the Tomb Raider (Xbox e Windows)

The Quarry (Xbox Series X|S e Xbox One)

Hello Neighbor 2

Amnesia: The Bunker

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Tin Hearts

Forager

L'annuncio dei giochi in uscita anticipa solitamente la comunicazione dei nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà del mese. Gli utenti possono quindi aspettarsi a breve notizie sui prossimi giochi che entreranno a far parte del servizio in abbonamento di Microsoft.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Tra i giochi attesi di dicembre c'è sicuramente il nuovo Indiana Jones e l'Antico Cerchio (acquistabile su Amazon) che arriverà nell'abbonamento il prossimo 9 dicembre 2024. A ogni modo potete aspettarvi la nostra recensione il 6 dicembre.