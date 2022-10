Addio a Origin. Dopo oltre dieci anni di onorato servizio, infatti, Electronic Arts ha deciso di mandare in pensione il suo client, rimpiazzandolo con una nuova applicazione chiama EA App. Non è una novità: da diverso tempo infatti la società stava testando il nuovo client e già da diverso tempo si poteva giocare senza troppi problemi, ma era pur sempre una beta. Oggi invece ala versione definitiva è finalmente arrivata e ora è necessario scaricarlo per poter continuare a utilizzare la libreria di giochi su PC.

“Per oltre dieci anni abbiamo dato il benvenuto a milioni di giocatori nella nostra piattaforma Origin. Abbiamo ascoltato sempre i vostri feedback e siamo a conoscenza delle limitazioni della piattaforma, soprattutto in uno scenario in cui tutto muta molto velocemente. Abbiamo deciso di migliorare l’esperienza utente e lanciato oggi la nostra nuova piattaofrma”, si legge nel comunicato lanciato da Electronic Arts. “Da oggi EA App non è più in beta e presto rimpiazzerà del tutto Origin. La nuova applicazione è più veloce e più leggera di sempre, con un nuovo design che vi permetterà di trovare tutti i contenuti che cercate nel più breve tempo possibile”.

Il cambio non sarà immediato, ma Electronic Arts sta spingendo affinché tutti gli utenti effettuino il cambiamento nel più breve tempo possibile. Nel trasferimento da un client all’altro non si perderà ovviamente nulla: la lista amici, così come i salvataggi e la propria libreria dei giochi, rimarranno a disposizione dei vari giocatori.

EA App è disponibile da oggi per tutti i giocatori PC. Su Mac, invece, il discorso è leggermente diverso: per il prossimo futuro, infatti, i giocatori sull’ecosistema Apple dovranno continuare a utilizzare Origin, ma sicuramente prima o poi il client verrà cambiato anche per tutti gli utenti del sistema operativo Apple. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.