Addio a PlayStation Stars: Sony valuta nuove strategie

PlayStation Stars, il programma fedeltà lanciato da Sony Interactive nel 2022, sta per giungere al termine. Dopo tre anni di attività pensate per unire la comunità di giocatori attraverso un sistema di ricompense basato sul gameplay, Sony ha annunciato la graduale chiusura dell'attuale versione del programma. Una decisione che arriva dopo un'attenta valutazione delle risposte degli utenti alle varie iniziative proposte, in linea con l'evoluzione delle tendenze del settore e delle preferenze dei giocatori.

Il programma, che ha contribuito a creare connessioni più profonde con i fan di tutto il mondo, era particolarmente apprezzato per i suoi Digital Collectibles, oggetti digitali da collezione che rendevano omaggio ai giochi più iconici e all'eredità storica di PlayStation. Questi elementi hanno rappresentato uno degli aspetti più distintivi dell'iniziativa, offrendo ai membri ricompense uniche per celebrare la loro passione videoludica.

Sony ha delineato un calendario specifico per la dismissione del servizio. Da oggi, non verranno più accettati nuovi membri per questa versione del programma, mentre gli utenti già iscritti potranno continuare a guadagnare Punti, migliorare il proprio status e ottenere Digital Collectibles fino al 23 luglio 2025. Dopo questa data, non saranno più disponibili nuove Campagne o ricompense aggiuntive.

Gli attuali membri dovranno prestare particolare attenzione alla gestione del proprio account: chi decidesse di cancellare la propria iscrizione a PlayStation Stars da oggi in poi non potrà più rientrare nel programma e perderà tutti i Punti accumulati. Una scelta drastica che sottolinea come Sony stia effettivamente chiudendo questa fase della propria strategia di fidelizzazione.

La chiusura completa del programma è fissata per il 2 novembre 2026.

Fino a quella data, gli iscritti potranno continuare a riscattare i Punti accumulati, a condizione che questi non scadano prima. Un aspetto positivo per i collezionisti è che i Digital Collectibles resteranno accessibili anche dopo la chiusura completa del programma, permettendo agli utenti di conservare questi ricordi digitali dell'esperienza vissuta.

Sony ha voluto ringraziare tutti i giocatori che hanno supportato PlayStation Stars dal suo lancio, assicurando che, mentre esplora nuovi modi per evolvere i propri sforzi in ambito di programmi fedeltà, continuerà a celebrare la propria community attraverso varie attività pianificate. L'azienda giapponese ha ribadito come i programmi creati siano sempre ispirati dagli utenti stessi, anticipando il suo impegno a portare nuove esperienze coinvolgenti per molte generazioni a venire.

Questa chiusura segna non tanto un abbandono della filosofia di fidelizzazione, quanto piuttosto un momento di transizione e ripensamento. Sony Interactive sembra infatti intenzionata a ripartire dalle lezioni apprese con PlayStation Stars per sviluppare nuove iniziative che possano rispondere ancora meglio alle aspettative di una comunità videoludica in costante evoluzione.