AFK Journey: guida ai codici (Maggio 2024)

Una delle esperienze videoludiche più pubblicizzate di questo 2024 per telefoni cellulari è senza dubbio rappresentato da AFK Journey, il nuovo videogioco di Fairlight e Lilith Games. Metà idle game e metà gioco di ruolo canonico, il videogioco riprende i personaggi già ampiamente conosciuti dentro AFK Arena per costruire un’esperienza più completa e interessante. Per velocizzare ancora di più tutto questo processo è bene sapere che esistono tutta una serie di codici per AFK Journey, così da ottenere risorse extra: all’interno di questo articolo vediamo in maniera più precisa come funzionano questi codici, dove si possono scoprire, cosa sbloccano e cosa è importante fare per massimizzare i vantaggi che questi offrono all’interno del gameplay!

Ovviamente, terremo aggiornato questo articolo nel corso dei mesi, per cui vi invitiamo a salvarlo nei preferiti e visitarlo spesso per scoprire tutti i nuovi codici disponibili per AFK Journey!

AFK Journey: tutti i codici promozionali

Ecco una lista completa aggiornata a Maggio 2024 dei codici promozionali attivi su AFK Journey

AFKJourneyZekiaPax - 100 diamanti

- 100 diamanti AFKJourneyDishPax - 100 diamanti

- 100 diamanti AFKJourneyLilyPax - 100 diamanti

- 100 diamanti AFKJAPRIL20 - 100 diamanti & 18.000 oro

- 100 diamanti & 18.000 oro AFKJourneyAlpharad - 100 diamanti & 18.000 oro

- 100 diamanti & 18.000 oro AFKJourneyPRESTON - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro AFKJourneyHI - 100 diamanti & 18.000 oro

- 100 diamanti & 18.000 oro AFKJourneySpecialEDD 100 diamanti & 18.000 oro

100 diamanti & 18.000 oro AFKJourneyRUG - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro AFKJourneyPG0 - 100 diamanti & 18.000 oro

- 100 diamanti & 18.000 oro AFKJourneyLGIO - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro AFKJourneyJianhao - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro afkjourneyjoshdub - 100 diamanti & 18.000 oro

- 100 diamanti & 18.000 oro AFKJourneyVIVA - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro AFKJourneyTGT - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro AFKJourneyVG - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro AFKJourneyNOGLA - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro AFKJourneyCMK - 100 diamanti & 18.000 oro

- 100 diamanti & 18.000 oro AFKJourneyCarbot - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro AFKJourneyMSA - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro AFKJourneyDE - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro AFKJourneySqueezie - 100 diamanti & 18.000 oro

- 100 diamanti & 18.000 oro AFKJourney88 - 200 diamanti & 20.000 oro

- 200 diamanti & 20.000 oro AFKJourneyZanny - 100 diamanti & 18.000 oro

- 100 diamanti & 18.000 oro AFKJourneyTT - 88 diamanti & 16.000 oro

- 88 diamanti & 16.000 oro AFKJourneyPAX - 400 diamanti & 40.000 oro

- 400 diamanti & 40.000 oro AFKJourneyArt - 327 diamanti & 16.000 oro

- 327 diamanti & 16.000 oro AFKJourneyCreator - 200 diamanti & 18.000 oro

- 200 diamanti & 18.000 oro AFKJN2024 - 188 diamanti & 18.000 oro

AFK Journey: come attivare un codice promozionale

Tutti i codici che abbiamo visto qui sopra sono codici promozionali che vengono forniti da Fairlight & Lilith Games in occasioni particolari. Per poterli attivare è necessario seguire una breve procedura che si svolge nella seguente maniera:

Durante una qualsiasi sessione di gioco è necessario sul proprio avatar in alto a sinistra Dalla schermata di personalizzazione dell’avatar è necessario cliccare sul simbolo dell’ingranaggio nella colonna di destra Dal menu appena aperto è necessario selezionare la scheda “altro” Nella sezione “altro” della finestra appena aperta ci sarà il pulsante “codice promozionale” Inseriamo il codice nel campo compilabile e premiamo il tasto OK Se il codice sarà giusto a schermo verranno mostrate le ricompense che abbiamo ottenuto

In caso di codice errato il sistema ci informerà che qualcosa è andato storto.

AFK Journey: dove trovare i codici

Come accade quasi sempre per i videogiochi mobile, i codici promozionali da utilizzare per ottenere risorse in game si ottengono seguendo i vari canali social del gioco.

Con cadenza settimanale o più, infatti, gli sviluppatori fanno dei regali ai giocatori inserendo vari codici promozionali all’interno.

Attenzione a un dettaglio: alcuni codici scadono dopo una settimana dalla pubblicazione, altri dopo due settimane, altri ancora non scadono mai, altri sono disponibili fintanto che un particolare evento è attivo; cercheremo di darvi informazioni quanto più precise possibili sull’argomento all’interno di questo articolo.