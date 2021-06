Age of Empires 4, annunciata la data di uscita

Durante lo show di Microsoft abbiamo assistito davvero ad un grandissimo spettacolo, un ritmo calzante e tantissimi titoli che arriveranno sul game pass al lancio. Age of Empires 4 si è però finalmente mostrato ancora una volta e finalmente con una data di uscita. Il prossimo 28 Ottobre tutti al proprio PC perché si torna a gestire le proprie truppe e a combattere con gli amici. Il nuovo capitolo della serie arriva su PC almeno per il momento, ma speriamo che anche lui possa godere di un porting su console soprattutto in vista dei tantissimi strategici che stanno arrivando su console negli ultimi anni.

Age of Empires 4

Nel corso dei mesi precedenti abbiamo infatti assistito a tantissimi trailer e gameplay del titolo strategico e ora finalmente sappiamo quando avremo l’occasione di giocarlo. Inoltre vi confermiamo che sarà possibile giocarlo anche se siete abbonati al Game Pass, perché come per tutti gli altri titoli in esclusiva arrivano anche come sempre al day one sul servizio in abbonamento di Microsoft. La conferenza della casa di Redmond è stata davvero gradevole.

Oltre Age of Empires sono stati presentati tantissimi titoli nuovi e soprattutto tantissime esclusive che arriveranno da qui ai prossimi due anni sulle console next gen e che ci faranno compagnia nel corso del tempo. Uno degli annunci più succulenti è stato sicuramente quello di Halo Infinite. Con un trailer adrenalinico è stato infatti presentato tutto il comparto multiplayer che arriverà questo inverno in esclusiva su console e PC, e ovviamente su Game Pass. La campagna inoltre arriverà insieme alla prima season del multigiocatore.

Con questa notizia ci teniamo a ribadire che l’evento ci ha soddisfatto, tanti titoli, tanto gameplay e soprattutto una visione ancora più sicura su quello che è ormai il servizio di punta della casa di Redmond ovvero il Game Pass, che rappresenta ormai un punto centrale nella strategia.