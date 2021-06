Halo Infinite: il multiplayer è adrenalinico, confermato periodo di lancio

Halo Infinite fece storcere un po’ il naso a tutti quando fu mostrato per la prima volta in azione, nel luglio del 2020. Ma non stasera: il nuovo capitolo della storica IP esclusiva Xbox ha stregato tutti. Un netto miglioramento rispetto a quanto mostrato l’anno scorso, con un salto di qualità difficile da non notare. Non vediamo l’ora di indossare nuovamente i panni di Masterchief, alla fine del 2021 (dal day-one su Game Pass), e ripiombare in azione in un battibaleno. Ma bando alle futili chiacchiere, ed esaminiamo assieme quanto mostrato durante la conferenza Xbox + Bethesda all’E3 2021.

Il gameplay del multiplayer è letteralmente adrenalinico, emozionante, vibrante. Come sopra specificato, dal lato tecnico, adesso, Halo Infinite è una goduria per gli occhi. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa, perciò date uno sguardo al reveal trailer disponibile in calce alla notizia. Inoltre, il multiplayer sarà pubblicato anche come free-to-play e sarà suddiviso in stagioni.

