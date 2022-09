In occasione dei 25 anni della serie, Age of Empires 4 si prepara a ricevere uno degli update più importanti di sempre. L’esclusiva Microsoft, disponibile al momento per PC su Xbox Game Pass (ma acquistabile anche in edizione fisica su Amazon) si aggiornerà il 25 ottobre 2022, proprio per festeggiare questo importante traguardo. L’Anniversary Update sarà probabilmente uno dei più grandi che questa iterazione riceverà, mettendo sul piatto una serie di nuovi contenuti che faranno sicuramente piacere ai giocatori, oltre che qualche piccolo ritocco al gameplay.

Come riportato da Microsoft, l’Anniversary Update di Age of Empires 4 aggiungerà due nuovi civiltà giocabili, ovvero la civiltà Ottomana e quella del Mali, più una serie di nuovi obiettivi e nuove sfide. In aggiunta saranno presenti anche otto nuovi tipi di mappe e biomi per il gioco. La patch del 25 ottobre 2022 segnerà però anche l’inizio della Stagione 3 del gioco, introducento le partite classificate a squadre per il lato competitivo.

Non ci saranno solamente novità a livello di contenuti per questa patch. Come da tradizione per ogni nuovo aggiornamento, anche questo update porterà una serie di bilanciamenti decisamente importanti, tra cui quello per il combattimento e l’esplorazione navale, così come un nuovo sistema di waypoint per i comandi delle unità. Potete dare uno sguardo al trailer riassuntivo dell’aggiornamento grazie al video che trovate poco più in basso.

Age of Empires 4 è al momento disponibile solamente su PC, via Steam e PC Game Pass. Il gioco dovrebbe prima o poi arrivare anche su console Xbox, ma almeno per il momento non ci sono indicazioni da parte dei team di sviluppo coinvolti. La speranza è che prima o poi Microsoft decida effettivamente di dare l'ok per un porting e vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.