Age of Empires 4: svelata la road map, ecco quando arrivano le mod

Nel corso dei prossimi sei mesi, Age of Empires 4 entrerà in una fase piuttosto delicata. Microsoft ha infatti colto la palla al balzo e in occasione della nuova patch ha presentato la road map che svela quando arriveranno i prossimi aggiornamenti, decisamente cruciali considerando tutte le novità in dirittura d’arrivo e che verranno introdotte nello strategico in tempo reale. Tra le novità più importanti troviamo il supporto alle mod e l’inizio delle stagioni classificate.

Age of Empires 4

Andiamo con ordine: la prima ondata di contenuti inediti di Age of Empires 4 è prevista per l’inverno 2021. Durante questo periodo saranno effettuati oltre 100 bilanciamenti, sarà aggiunto il punteggio del giocatore e verrà inoltre integrata la dinastia Cinese, insieme ad un cambio della UI e i cambiamenti alla mini mappa. I lavori però non si fermano qui e proseguiranno fino a primavera 2022, ddove ci saranno diverse aggiunte. Tra queste troviamo il tool dedicato alle mod, che permetterà agli utenti di creare le proprie aggiunte per il gioco.

Per quanto riguarda, invece, le Ranked Season (ovvero le stagioni classificate), arriveranno in Age of Empires 4 davvero a breve. L’inizio è infatti previsto per i primi mesi del 2022 e dureranno almeno per 12 settimane, ovvero 3 mesi. Non sappiamo se poi verranno introdotte ulteriori Season su base trimestrale oppure no, ma probabilmente tutti i dubbi su come sarà gestita la parte classificata del gioco saranno risolti non appena ci avvicineremo all’inizio del primo evento.

Infine, gli sviluppatori non si sono ancora pronunciati su un possibile arrivo di DLC o espansioni. Relic Entertainment sta comunque lavorando a stretto contatto con gli utenti, dunque è molto probabile che novità in tal senso arriveranno anche in base ai feedback dei giocatori del nuovo strategico in tempo reale. Come al solito, vi invitiamo a rimanere sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.