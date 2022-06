Dopo aver lavorato all’anteprima, abbiamo atteso a lungo prima di scoprire la data di uscita di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms. Un’attesa che non vi nascondiamo essere stata abbastanza stressante, ma finalmente il gioco di casa Gamera Interactive (software house italiana operante a Padova) ha ottenuto la release date. L’annuncio è arrivato durante la Summer of Gaming 2022, durante il Guerrilla Collective 3.0 e il Wholesome Direct, due eventi che hanno fatto dei giochi indipendenti il loro punto forte.

Come annunciato da Gamera Interactive, Alaloth: Champions of The Four Kingdoms debutterà il 30 giugno 2022. Non si tratterà però della versione definitiva, attenzione. Il titolo sarà infatti lanciato in versione Early Access, ovvero ad Accesso Anticipato. Il lancio del gioco avverrà su PC, con ben due realtà pronte ad accogliere l’opera italiana: Steam e GOG.

Il trailer che ha svelato la data di lancio in Early Access è ricco di scene di gameplay, che mostrano il titolo in azione in diverse ambientazioni. Presente l’esplorazione e il combattimento. Se volete saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra anteprima, che trovate a questo indirizzo. Se invece conoscete già il titolo, allora non dovete far altro che visionare il nuovo trailer che trovate poco più in basso.

Con il trailer appena pubblicato e la data di uscita appena svelata, se il gioco vi ha convinto non dovete faraltro che prenotarlo. Attenzione però: su Steam, al momento in cui scriviamo, i pre-order non sono ancora aperti. Tuttavia, visitando la pagina del gioco, potrete farvi un’idea sulla storia e sui contenuti della versione ad Accesso Anticipato che debutterà, appunto, il 30 giugno 2022 in esclusiva su PC. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.