Alan Wake 2: la patch Day One corregge i bug invalidanti

Remedy Entertainment ha rilasciato un nuovo aggiornamento, il 1.004, per il gioco Alan Wake 2, che è stato rilasciato oggi, 27 ottobre 2023, su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Tuttavia, al momento, non è stata pubblicata una patch note ufficiale per questo aggiornamento, quindi ci si può basare esclusivamente sui test compiuti dai giocatori per comprendere i cambiamenti apportati.

Secondo MP1st, dopo aver testato il nuovo aggiornamento, sembra che Alan Wake 2 mostri prestazioni migliorate su console, sia in modalità qualità che in modalità prestazioni.

Inoltre, il team di sviluppo ha comunicato ai recensori che alcuni dei bug presenti nella versione di prova del gioco, inclusi quelli invalidanti di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, sono stati corretti con questa patch "Day One".

Tuttavia, per ottenere informazioni dettagliate sugli aggiornamenti e le correzioni apportate, sarà necessario attendere una patch note ufficiale da Remedy, sempre se lo studio deciderà di rilasciarne una.

Alan Wake 2 ha ricevuto recensioni entusiastiche, anche se in tutte le analisi sono stati esposti alcuni problemi tecnici, tra cui: artefatti grafici, bug invalidanti e problemi legati agli effetti di luce.

Questi problemi tecnici, non hanno offuscato l'entusiasmo per il gioco ma potendo, occasionalmente, compromettere l'esperienza dei giocatori, è apprezzabile che Remedy li abbia risolti in procinto del lancio.

Mentre si attendono ulteriori dettagli sull'aggiornamento, e sulle correzioni apportate da quest'ultimo, è indubbio che l'aggiornamento 1.004 rappresenti un passo importante per rendere Alan Wake 2 un'esperienza di gioco ancora più solida e piacevole per tutti.