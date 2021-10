Alan Wake Remastered: come gira sulle varie Xbox?

Alan Wake Remastered è arrivato come un fulmine a ciel sereno, risvegliando una scintilla nei fan di vecchia data che hanno adorato il titolo. Una versione Remastered era assolutamente necessaria, visto il modo terribile in cui è invecchiato il gameplay, e infatti la community è stata più che contenta quando è venuta a sapere dell’annuncio di un’edizione rivisitata dell’opera. E ora che quest’ultima è disponibile al pubblico, gli utenti non hanno aspettato un attimo per testare i suoi limiti.

In vista del suo rilascio ufficiale avvenuto oggi, il prodotto è stato analizzato su diverse console dallo YouTuber ElAnalistaDeBits per verificare il modo in cui performa. Quest’ultimo è noto per fare video di questo genere dove analizza vari ideogiochi su piattaforme diverse, per testare i loro limiti e capire le differenze tra una versione e l’altra. In particolare, le console sulle quali Alan Wake Remastered è stato analizzato sono quattro tra le più gettonate del momento, di casa Microsoft: Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X e Xbox Series S. Tra i fattori più importanti, è venuto fuori che il gioco non supporta l’HDR in nessuna versione, essendo che l’engine dell’edizione originale non era stato progettato per ciò. Abbiamo anche i dati riguardanti la risoluzione e gli FPS ai quali il gioco riesce ad arrivare sulle varie piattaforme:

Xbox One : 900p a 30 FPS

: 900p a 30 FPS Xbox One S : 1440p a 30 FPS

: 1440p a 30 FPS Xbox Series S : 1080p a 60 FPS

: 1080p a 60 FPS Xbox Series X: 1440p a 60FPS

In sostanza possiamo dire che il nuovo Alan Wake si è adattato discretamente bene alle tecnologie moderne e alla next-gen: nonostante qualche difetto dovuto alla sua versione di fabbrica che, ovviamente, ha la sua grande età alle spalle, il gioco è perfettamente godibile con ciò che ha da offrire.